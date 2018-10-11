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Спорт
Президент пообещал награду молдавской cпортсменке,завоевавшей золото на ОИ в Аргентине
11.10.2018

Золотую медаль завоевала 17-летняя спортсменка из Молдовы Татьяна Салкуцан на Юношеских Олимпийских играх в Аргентине. Она одержала победу в заплыве на 200 метров на спине.

Это расстояние она преодолела за 2 минуты 10.13 секунд, обойдя Мэдисон Броад из Канады (2:10.32) и Кэйли Макеоун (2:10.67) из Австралии. С блестящей победой поздравил спортсменку президент Игорь Додон.

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"Несмотря на недостаточную поддержку, молдавские спортсмены гордо несут знамя нашей страны на первенствах и состязаниях различных уровней, активно продвигая положительный имидж Республики Молдова в мире", - написал в Фейсбуке глава государства.

Он отметил, что по возвращении домой чемпионке будет вручена премия от президента РМ. Также он пообещал выдать Татьяне Салкуцан государственную награду по достижению совершеннолетия. 

Юношеские Олимпийские игры пройдут в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября.


 
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