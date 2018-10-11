Лянкэ клянется, что не брал денег у Шора на обучение сына в Британии

Он заявил в эфире передачи Tema Zilei на Canal2, что не брал деньги у Шора и не имел с ним ни финансовых, ни каких-либо ещё дел, передает deschide.md

По словам Лянкэ, с 2015 года на него систематически клевещут. «Вспомните, кто пригласил компанию Kroll в Республику Молдова? Если бы был в чем-то виновен или мне было, что скрывать, стал бы я приглашать эту компанию?», — сказал он.

«Кто эти братья Нэстасе: Василий с EuroTV делал все возможное, чтобы уничтожить правых... Сейчас он делает то же самое через другой телеканал. После того, как они вместе с братом прошли с Додоном и Усатым по Кишиневу, я уверен, после выборов, они снова объединяться с Додоном. Кто будет давать мне лекции о целостности и морали? Нэстасе, который четыре года не декларирует никакого дохода, в то время как его семья живет в доме в одной из самых дорогих зон Германии? Отправить детей в частную школу тоже очень дорого. Я бы предложил журналистке, которая в 7 утра следила за мной возле дома, пойти и спросить Нэстасе, сколько налогов он уплатил из переводов, полученных из офшоров», — заявил вице-премьер.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что младший сын Лянкэ, Ливиу Тристан, учится в Великобритании якобы на деньги мэра Оргеева Илана Шора. По данным прессы, Шор заплатил более 25 тысяч фунтов стерлингов. Jurnal TV писал, что два перевода в одну из школ в Кембридже были сделаны посредством одной из компаний, участвовавшей в схеме «кражи миллиарда».