Главный сейсмолог Молдовы — о безопасности многоэтажки, в которой произошел взрыв: «Главное, чтобы в ближайшие год-два не случилось сильного землетрясения!»

Как признались «Комсомольской правде» в Молдове жильцы дома на Московском проспекте, где в прошлую субботу случился взрыв, разрушивший квартиры и убивший четверых человек, им страшно жить в своих квартирах. Власти обещали дом восстановить. Создана экспертная комиссия, которая изучит состояние дома. Пока информации об этом очень мало. Специалисты говорят, что фундамент дома, скорее всео, не пострадал, здание снесено не будет. Однако факт остается фактом — дом пострадал. Насколько — решит комиссия. А пока мы узнавали у главного сейсмолога страны, главы Центра экспериментальной сейсмологии при АН Молдовы Ивана Илиеша, насколько опасно или безопасно будет жить в этом доме.

- Конечно, дом пострадал. Естественно, его надо восстановить, надо провести изучение состояния дома. Мы надеемся, что произведем соответствующие измерения, если нас привлекут к работе комиссии. Правда, теперь уже немного поздно. Дело в том, что у нас отсутствуют первоначальные данные по этому дому, его динамические параметры. Если бы этот дом исследовали до случившейся трагедии, то мы знали бы больше деталей об этом доме и сейчас, измеряя эти параметры в нынешней ситуации, узнали бы, насколько дом пострадал.

- Но все равно ваше исследование, если бы вы провели его сейчас, было бы полезным?

- Конечно! Если мы измерим параметры дома сейчас, то при его восстановлении можно будет оценить качество восстановления. Поэтому я надеюсь, что нас привлекут к работе созданной экспертной комиссии. Мы проведем измерения, чтобы они дополнили результаты, полученные комиссией.

Как я сказал, у нас отсутствуют первоначальные данные по дому, но если такие проекты, такие здания еще есть в Кишиневе или если в продолжении этого дома есть секции такого же проекта, то мы сможем сделать более точные выводы.

- В любом случае, дом пострадал. Насколько опасным теперь может быть проживание в нем?

- В случае землетрясения последствия могут быть трагическими. Но все зависит от того, какое будет землетрясение. Если его магнитуда составит 7 баллов и более, конечно, могут быть последствия.

- Но тогда последствия могут быть для всех домов...

- Вот именно. Мы надеемся, что все будет хорошо и что в ближайшие год-два не будет сильных землетрясений, потому что работы, как правило, занимают определенное время. Все зависит от того, какие будут приложены усилия и каким будет финансирование.

Дома в кишиневе после землетрясений потеряли жесткость

- А вы проверяете дома на сейсмостойкость в целях профилактики?

- Нет, в целях профилактики, нет. У нас есть научный интерес, как себя ведут здания во время землетрясения, как меняются их параметры в результате подземных толчков. У нас такие наблюдения ведутся. Мы проводили их после землетрясений 1977-й, 1986-й, 1990 года. У нас порядка 100 домов, которые мы наблюдали, а по этому дому, где произошел взрыв, к сожалению, данных нет.

- А что показали ваши наблюдения? Как изменились параметры проверенных вами домов после землетрясений?

- Как правило, дома в результате землетрясений теряют жесткость. По нашим наблюдениям, в зданиях высотой выше 9 этажей жесткость ослабевает на 5-7 процентов, в случае высотных домов, 16 этажей и выше, это 9-10 процентов.

- Это нормальные потери или такого быть не должно?

- Землетрясения не могут проходить бесследно. Такие потери допускаются. Но тем нашим методом мы обнаружили здания, по которым снаружи не видно, что они пострадали, а по элементам конструкции здание меняло параметры. Мы тогда подняли проблему здания, и власти восстановили дом.

- Это после какого землетрясения и о каких зданиях идет речь?

- После 1986 года. Дома на улице Дачия.

- У нас есть дома, которые не могут выдержать даже не мощные землетрясения?

- Нет, землетрясение магнитудой 6 баллов могут выдержать все наши здания. Проблемы возникнут при 7 баллах и выше.

- Возвращаясь к дому на Московском проспекте, вы говорите, что вас пока не привлекли к изучению состояния дома. Но вы все же собираетесь в этом участвовать?

- Да, нам интересно. Доступ к зданию обеспечивается. Как я сказал, мы можем помочь при восстановлении дома. Кстати, бывает, что после восстановления дом становится лучше, чем был до него. У нас такой случай был с домом на ул. Каля Ешилор, кажется 23. Там после землетрясения 1986 года были проведены капитальные ремонтные работы, и параметры, которые мы получили после ремонта, были лучше первоначальных!