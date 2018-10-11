Штефан Глигор: Через Резолюцию ЕС говорит, что знает реальную ситуацию в Молдове

Через Резолюцию Европейского парламента, которая была принята во вторник, 9 октября, Европейский союз обращается к гражданам Республики Молдова.

Это обращение о поддержке для граждан в серьезной ситуации, в которой находится страна. Такое мнение высказал директор программ Центра политик и реформ Штефан Глигор, передает ipn.md

Штефан Глигор отмечает, что ЕС является последовательным в том, что он делает, и его сообщение адресовано гражданам Республики Молдова. „ЕС говорит, что знает реальную ситуацию, что не введён в заблуждение и это сообщение о поддержки для граждан Республики Молдова, и это очень хорошее сообщение в серьёзном контексте, в котором мы находимся”, - сказал Штефан Глигор в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV.

По его словам, в настоящее время ДПМ является в каком-то замешательстве, потому что не получает макрофинансовую помощь со стороны ЕС и ищет источники финансирования в других местах. Штефан Глигор считает, что бюджетный дефицит на данный момент составляет около восьми миллиардов леев, и это не маленькая сумма в условиях снижающейся экономики. „Ситуация сложная для них (ДПМ, пр. ред.), они пытаются сделать хорошую мину в очень плохом экономическом контексте”, - заявил Штефан Глигор.

Вице-председатель Партии „Платформа достоинство и правда” Станислав Павловский считает, что проблемы, вынесенные на обсуждение в этом докладе таковы, что ставят под сомнение соблюдение принципов демократии в Республике Молдова. Политик говорит, что это очень серьезная проблема, потому что позже может возникнуть вопрос о готовности Республики Молдова присоединиться к европейским ценностям.

Комиссия по иностранным делам Европейского парламента одобрила во вторник резолюцию, в которой говорится, что Республика Молдова „захвачена олигархическими интересами”, „отворачивается от демократических стандартов и верховенства права”. В резолюции, в которой анализируется внедрение Соглашения об ассоциации, европейские депутаты выражают также обеспокоенность в связи с „отсутствием корректных и прозрачных выборов, беспристрастной судебной системы”. Они требуют от молдавских властей отреагировать на эти опасения, в том числе сделать больше для борьбы с коррупцией и отмыванием денег. В резолюции еще раз подтверждается, что Кишинев не будет получать европейскую помощь до февральских выборов 2019 года.