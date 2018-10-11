11 Октября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Условие либералов: Сначала румынский язык, потом евроинтеграция
11.10.2018

Парламентская фракция Либеральной партии готова проголосовать за включение европейской интеграции в высший закон страны, но с одним условием – если румынский язык будет провозглашен государственным языком Молдовы в Конституции.

Об этом говорится в сообщении для прессы формирования, пишет aif.md

– Фракция ЛП напоминает, что сохраняет ранее озвученную позицию по поводу предложенного ДПМ проекта о включении европейского вектора в Конституцию, а именно, ЛП поддержит этот проект только после того, как парламентского большинство во главе с депутатами ДПМ исполнит решение КС о замене синтагмы “молдавский язык, функционирующий на латинской графике” синтагмой “румынский язык” в статье 13 Конституции, – отмечается в тексте. 

Напомним, сегодня председатель ДПМ Влад Плахотнюк заявил, что проект о включении европейского вектора развития в высший закон страны будет вынесен на голосование в парламенте на этой неделе. Президент Игорь Додон высказался категорически против этого намерения и заявил, что ни он, ни про президентская ПСРМ не поддержат и не подпишут данный проект. 


 
Количество просмотров:
68
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.