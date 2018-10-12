У мужчин неспособность иметь детей и ранняя смерть связаны, доказал анализ

Наличие бесплодия у мужчины - серьезный повод обеспокоиться и проверить состояние здоровья в целом. Как показали исследования, при бесплодии повышается риск преждевременной смерти в два раза, отмечает "Новости Mail.RU". Был проведен анализ данных 50000 жителей Дании. Все они были пациентами клиник репродуктологии в 2006-2015 годах.

Мужчин разбили на пять групп. В первой были лица с азооспермией (полным отсутствием сперматозоидов в семенной жидкости), во второй - мужчины с олигоспермией (сниженным количеством сперматозоидов), в третьей - мужчины с нормальным качеством спермы, в четвертой - лица, перенесшие вазэктомию (приводящую к стерильности операцию по перевязке семявыносящих протоков), а в пятой - пациенты с другими проблемами, связанными с фертильностью.

Оказалось, средняя продолжительность жизни у мужчин с азооспермией составляет всего 48,8 лет. При этом у них риск преждевременной смерти повышен в два раза по сравнению с остальными. Как правило, ранняя смерть наступает вследствие рака или сердечно-сосудистых заболеваний. А вот олигоспермия, вазэктомия и прочие отклонения никак не влияли на продолжительность жизни. Ученые объясняют выявленную связь генетическими факторами.