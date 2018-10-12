Солистке группы Noroc Лидии Ботезату исполняется 70 лет

Солистке группы Noroc Лидии Ботезату сегодня исполняется 70 лет. Музыкальный талант и любовь к музыке Лидия Ботезату унаследовала от матери, которая пела в хоре церкви. Мама ей говорила, что в год Лидия пела лучше, чем говорила.

В музыкальный коллектив Noroc Лидия Ботезату попала по приглашению Михая Долгана.

По распределению после училища Лидия должна была стать пойти работать учительницей в музыкальную школу Хынчешт, но Михай Долган попросил власти разрешить ей петь в ансамбле.

Вместе они объездили весь мир.

Всю свою жизнь вместе с мужем Михаем Долганом и сыном Раду Лидия Ботезату посвятила группе Noroc. За заслуги перед отечеством в 2012 году ее наградили Орденом Республики.