Увеличились случаи взрывов газовых баллонов в автомобилях

Немало было зарегистрировано в последнее время случаев взрывов газовых баллонов в автомобилях.

28 сентября в загоревшейся машине с газовой установкой погиб человек.

20 сентября на заправочной станции на улице Албишоара взорвалась машина такси. В результате инцидента повреждения получили ещё три машины. К счастью, никто не пострадал.

30 августа еще одно такси загорелось на столичной улице Куза-Водэ. Пожарные успели снять газовый баллон, чтобы избежать возможного взрыва.

31 мая автомобиль загорелся на ходу на улице Петриканской. Водитель успел вовремя выйти из машины. Полностью выгорел салон, а газовый баллон был почти пуст и, к счастью, не сдетонировал.