Павел Филип о выдворении турецких граждан: Не были экстрадированы эти учителя по просьбе турецкой стороны

Семь турецких граждан, которые были объявлены нежелательными лицами и высланы в Турцию, не были экстрадированы по просьбе этой страны. Эти люди были объявлены нежелательными и были высланы, как предусматривает закон Республики Молдова. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип в рамках передачи „Puterea a patra” на телеканале N4, передает IPN.

Премьер заявил, что на встрече с турецким коллегой получил запрос о закрытии Лицея „Горизонт”. „Мой ответ был твердым, что лицей „Горизонт” - это учреждение, которое работает в рамках закона. Поэтому, до тех пор, пока это учреждение будет работать на законных основаниях, так долго будет работать, и никто не будет нам указывать, что делать с этим учреждением. И мы сдержали свое слово”, - отметил премьер.

По его словам, во второй раз сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с той же просьбой, и снова была отклонена. „Не были экстрадированы эти учителя по требованию турецкой стороны. Эти люди были объявлены нежелательными лицами и были высланы, как предусматривает закон Республики Молдова”, - добавил политик.

Что касается приватизации государственной компании „Air Moldova”, премьер отметил, что это было сделано в рамках закона. По его словам, управление компании было плохим. „Я, в своем качестве премьер-министра, с трудом получал информацию о ее хозяйственной деятельности. Тогдашний министр не слишком хотел сотрудничать и предоставлять эти сведения. В то же время, коллеги говорили мне, что дела не слишком хорошо идут в этой компании, и мне пришлось направить финансовую инспекцию, чтобы получить данные, которые меня совсем не обрадовали”,- отметил премьер-министр.