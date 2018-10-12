Главная ПСРМ, ДПМ и ЛДПМ о введении европейского вектора в Конституцию Введение европейского вектора в Конституцию должно проводиться после консультации с населением Республики Молдова. Кроме того, введение понятия в основной закон не дает гарантии, что будут приняты все необходимые меры для европейского курса страны, нужны конкретные факты. Эти мнения были высказаны представителями парламентской оппозиции в ходе передачи „În profunzime” на телеканале Pro TV, передает IPN.



Депутат-демократ Серджиу Сырбу отметил, что ДПМ не желает, чтобы было столько политической борьбы в отношении внешнего развития страны, поэтому было предложено указать в Конституции европейский вектор развития. „Мы хотим поставить точку раз и навсегда, указать, что вектором нашего развития является европейская интеграция, мы хотим, чтобы это понятие было введено в Конституцию и чтобы было исполнено решение Конституционного суда, и заняться внутренними проблемами Республики Молдова”, - сказал Серджиу Сырбу. По его словам, геополитическая борьба сильно мешает спокойному развитию страны.



Депутат либерал-демократ Вадим Пистринчук считает, что введение в Конституцию вектора европейской интеграции является демагогией. „В преамбуле Соглашения об ассоциации есть определенные условия, которые необходимо соблюдать Республике Молдова – европейские ценности, права человека и человеческое достоинство, свобода, справедливость, верховенство закона и пр. По всем этим главам, без исключения, в последний год были беспрецедентные критики. Мы вместо того, чтобы делать слушания, дебаты в парламенте, чтобы увидеть, почему это происходит, мы делаем то, что не нужно делать. Люди хотят конкретные действия, меньше эффектов”, - сказал политик.



Депутат-социалист Василе Боля отметил, что в расколотом обществе, когда власть пытается навязать некоторые вопросы, связанные с идеологией проевропейских партий, это приведет к еще большему расколу в обществе. „Что касается вектора развития страны, нужно было проконсультироваться с народом на референдуме, то, что не было сделано”, - сказал политик.



Проект о внесении изменений в Конституцию был представлен в парламент и сегодня должен быть предложен для голосования.

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