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Политика
Павел Филип: Если будет возвращено выявленное и изъятое имущество, сумма превысит украденный миллиард
12.10.2018

Если будет возвращено выявленное и изъятое имущество, полученная сумма превысит миллиард долларов, украденный из банковской системы. Об этом заявил премьер Павел Филип в рамках передачи „Puterea a patra” на телеканале N4, передает IPN.

По его словам, правительство предприняло ряд мер, благодаря которым такое мошенничество больше не может произойти в Республике Молдова. „Банковская система является мощной сейчас. Мы укрепили Национальный банк, и теперь такое мошенничество не может повториться в Республике Молдова. Я знаю, что многие осуждены, я уверен, что все ответят, но это работа прокуратуры”, - сказал премьер-министр.

Ссылаясь на гарантии, которых правительство предоставило Национальному банку, премьер-министр отметил, что убежден в том, что правительство сделало шаги, необходимые для стабилизации банковского сектора. „Если мы не перешли бы на публичный долг, мы не получили бы ни одного гранта, который впоследствии показал нам, что намного превысил ту сумму, которая была переведена в государственный долг. Если мы сказали бы, что сумма в 600 млн. в год не будет переведена в публичный долг, это означало бы, что мы не получаем гранты на сумму почти в два миллиарда леев, что означало бы два миллиарда леев на плечи граждан”, - заявил Павел Филип.

Что касается отчета KROLL II, премьер-министр отметил, что не читал его и он не опубликован потому, что международная компания была категорически против.


 
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