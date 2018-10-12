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Общество
Студенческая жизнь: молодежи обещают улучшить условия проживания
12.10.2018

Правила и условия проживания в студенческих общежитиях могут быть изменены.

Министерство просвещения, культуры и исследований предлагает внести изменения в регламент функционирования общежитий, которые находятся в подчинении учебных заведений.

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Первое, о чем должны позаботиться администраторы зданий, – дополнительное переоборудование помещений под нужды людей с ограниченными возможностями. 

Студенты должны иметь постоянный доступ к горячей воде в душевых. Кроме того, в общежитиях следует установить стиральные машины  и машины для сушки белья.

Министерство просвещения  предлагает  отменить "комендантский час" в общежитиях. Вход в здания будет свободным 24 часа в сутки. 

Более того, студентам должны предоставить бесплатный и беспроводной интернет, а также оборудовать спортзал во вспомогательных помещениях.

Информация о наличии мест в каждом из студенческих общежитий  должна стать более доступной.  

Администраторов обяжут информировать об этом минимум за три недели до конца мая.

Абитуриенты  узнают о том, есть ли свободные комнаты сразу с началом приема документов.

По данным Национального бюро статистики, если в 2010-2011 учебном году в государственных и частных вузах учились почти 108 тысяч студентов, то в 2017-2018 году — немногим более 65 тысяч.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил на Всемирном конгрессе семей в Кишиневе, что число студентов в 2018 году сократилось на 30% в сравнении с данными пятилетней давности.

Всего в республике насчитывается 29 университетов, из которых 19 — государственных, а 10 — частных.

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