Студенческая жизнь: молодежи обещают улучшить условия проживания

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Общество
Правила и условия проживания в студенческих общежитиях могут быть изменены.
Министерство просвещения, культуры и исследований предлагает внести изменения в регламент функционирования общежитий, которые находятся в подчинении учебных заведений.
Первое, о чем должны позаботиться администраторы зданий, – дополнительное переоборудование помещений под нужды людей с ограниченными возможностями.
Студенты должны иметь постоянный доступ к горячей воде в душевых. Кроме того, в общежитиях следует установить стиральные машины и машины для сушки белья.
Министерство просвещения предлагает отменить "комендантский час" в общежитиях. Вход в здания будет свободным 24 часа в сутки.
Более того, студентам должны предоставить бесплатный и беспроводной интернет, а также оборудовать спортзал во вспомогательных помещениях.
Информация о наличии мест в каждом из студенческих общежитий должна стать более доступной.
Администраторов обяжут информировать об этом минимум за три недели до конца мая.
Абитуриенты узнают о том, есть ли свободные комнаты сразу с началом приема документов.
По данным Национального бюро статистики, если в 2010-2011 учебном году в государственных и частных вузах учились почти 108 тысяч студентов, то в 2017-2018 году — немногим более 65 тысяч.
Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил на Всемирном конгрессе семей в Кишиневе, что число студентов в 2018 году сократилось на 30% в сравнении с данными пятилетней давности.
Всего в республике насчитывается 29 университетов, из которых 19 — государственных, а 10 — частных.
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