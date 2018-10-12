Батрынча с трибуны ПАСЕ выступил против резолюции относительно однополых браков

Депутат Партии социалистов Молдовы Влад Батрынча выступил на сессии ПАСЕ против требования Совета Европы к 47 странам-участницам в содействии в регистрации однополых браков, и признать их право на усыновление ребенка.

Батрынча отметил, выступая на сессии, что за последние десятилетия Советом Европы (СЕ) был принят целый ряд резолюций в целях продвижения прав сексуальных меньшинств - от трансгендеров до интерсексуалов.

«Как мы видим, авторам сегодняшней резолюции всего этого мало. Мы четко замечаем последовательность вещей: в июне этого года Совет Европы продвигает решение, благодаря которому забрать ребенка из семьи стало проще. Появилось положение о том, что интересы ребенка выше, чем органические интересы его семьи и родителей. Но ведь ребенок не в состоянии принять решение в своих интересах, а этого и не требуется, главное - забрать ребенка», - считает депутат.

По его словам, появившаяся резолюция требует от всех 47 стран Совета Европы содействовать в регистрации однополых браков и признать их право на усыновление ребенка.

«В моей стране, в Республике Молдова, Конституция четко гласит, что брак - это союз мужчины и женщины. И, соответственно, получается, что авторы данной резолюции говорят о том, что Конституцию надо изменить, ссылаясь при этом на решения Европейского суда по правам человека. Но ЕСПЧ никогда не говорил, что суверенное право страны менять Конституцию можно нарушить для того, чтобы учесть интересы какой-либо группы людей. Это суверенное право страны - иметь собственную Конституцию», - отметил Батрынча.

Он сообщил, что в Молдове в сентябре прошел Всемирный конгресс семей, в нем приняли участие представители более 130 стран.

«Это ценности нашего народа и Конституции, и сегодня получается, что в Совете Европы наша страна попадает в очень деликатную ситуацию, потому что мы обязаны соблюдать нашу Конституцию. Авторы резолюции несколько раз ссылаются на Европейский суд и говорят о том, что государства-члены СЕ должны согласовывать свои конституционные нормативные положения и политику, исходя из прав сексуальных меньшинств. И, более того, государствам рекомендуют воздержаться от изменения Конституции, препятствующих регистрации однополых браков. Мы считаем, что этот доклад очень односторонний, и он не дает ответы на все вопросы. Безусловно, он поставит все 47 стран-участниц Совета Европы в очень трудную ситуацию», - выразил возмущение депутат ПСРМ.

Батрынча призвал ПАСЕ остановить это организованное наступление на институт традиционной семьи, отметив, что очень много уважаемых людей борются за демократию, и эти уважаемые люди были воспитаны матерью и отцом, рождены в любви, а впоследствии борются за демократию в Европе и во всем мире.

Он считает, что институт семьи тоже нужно защищать.

«Мы видим демографическую ситуацию в Европе. Мы видим, что на двух взрослых детей есть всего один ребенок - так гласит статистика. Мы считаем, что это надо остановить, иначе через 50 лет Европа может просто исчезнуть. А если будут сокращаться европейцы, то, вполне возможно, что и Европа будет называться по-другому, потому что появятся другие правила, другие принципы и другие понятия», - сказал в завершении своего выступления Влад Батрынча.