Компания, принадлежащая Плахотнюку, продала три объекта недвижимости, среди которых GBC

Компания Finpar Invest SRL, принадлежащая лидеру ДПМ Владимиру Плахотнюку, продала три объекта недвижимости стоимостью более полумиллиарда леев. Сделка прошла несколько месяцев назад и была проведена не напрямую. Среди проданных объектов значится в том числе Global Business Centre - бизнес-резиденция политика и бизнесмена Влада Плахотнюка. Об этом сообщает rise.md.

За все объекты недвижимости компании удалось выручить суммы в разы превышающие первоначальную их стоимость.

Так, 16 соток земли, на которых расположен Global Business Centre, стали собственностью Finpar Invest в 2004-2006 годах, в период коммунистического правления. Компания, которая в то время называлась Minor SRL, заплатила за него почти 270 000 леев (около 17 000 евро по обменному курсу того периода). В 2018 году, когда он был продан, земля была оценена почти в 70 раз выше - 18,7 млн леев (около 960 000 евро).

Вторым объектом недвижимости, который удалось выгодно продать компании Плахотнюка, стало историческое здание рядом с Парламентом. В апреле 2018 года, когда Finpar провел оффшорную сделку, это земля оценивалась в 11,6 млн леев, что в 80 раз превышает сумму, уплаченную при приватизации.

Однако самым дорогостоящим объектом, проданным Finpar, является земельный участок площадью более 10 гектаров в районе Северного автовокзала, CET-1, рынок на ул. Каля Басарабией и улице Тудора Владимиреску. В апреле 2018 года при продаже этот участок оценили в 320 млн леев, что в 10 раз превышает цену его покупки.

Сделка осуществлялась не напрямую. Покупатель - компания, зарегистрированная в Гибралтаре, стране известной как налоговый рай, где реальные бенефициары скрываются за подставными фирмами. Теперь эта недвижимость управляется Юлией Рогожиной, ей 37 лет, она гражданка Российской Федерации и ранее работала в компании «Gazpromstroyinginering», дочернем предприятии российского гиганта «Gazprom».