Эксперт: Жертв было бы намного больше, если бы дом в Кишиневе, в котором произошел взрыв, не оказался монолитным

Доктор философии Борис Шаповалов уверен, что если бы это была панельная многоэтажка, обвалился бы весь подъезд.

- Этот дом монолитный, он выдержит и прямую бомбардировку! - говорит историк, политолог-социолог, доктор философии Борис Шаповалов о доме на Рышкановке, в котором 6 октября, из-за утечки газа, произошел взрыв. - Строил его знаменитый трест «Монолитстрой».

Трест был первым в СССР - это технология для строительства высотных строений в сейсмозоне. Монолитные дома – самые надежные, они не могут разрушаться, их можно только разбомбить или взрывать подъездами, по очереди. Все стены – монолитный бетон с сотнями тонн арматуры, а наружные стены - заполнение панельное - вот они и повылетали от взрыва. Монолитные дома - это изобретение молдавских строителей в начале 60-годов XX века. От нас они пошли по всему СССР.

- Но взрыв ведь раздался на одном этаже, а пострадали все четыре...

- Сила взрыва была такой, что переборки не монолитных стен выбило! Они и пострадали, но сама конструкция дома пострадать не может. Он монолитный, это сплошной бетон с арматурой! С первого по последний этаж. Это не панельный дом, который сваривается. Привезли панель три на четыре метра, установили и концы заварили. А это сплошное литье, сплошные стены с первого до последнего этажа. Это как атомная станция строится — сплошной бетон. Конечно, с этой стеной ты ничего не сделаешь, это бомбоубежище. А вот эти котельцовые, гипсовые, кирпичные стены, перегородочные между комнатами, их и выбило, их разорвало!

- Если бы была обычная панельная многоэтажка, она бы вся обвалилась?

- Она бы сложилась до первого этажа!

- Этот дом можно восстановить, как заявляют власти?

- Да, конечно, они правильно говорят. Этот дом восстановить можно, вот панельный — нет, восстановить нельзя. Я бы сам с удовольствием из панельного дома переехал бы в монолитный. Потому что это гарантия того, что от землетрясения дом не завалится. Был бы это обычный панельный дом, он бы завалился — это сто процентов! И жертв, конечно же, было бы больше! Поэтому монолитные дома такие высокие. Все панельные дома — до девятого этажа, 10 этаж — технический. Свыше десяти этажей в Молдове панельных домов не строят. Они технологически опасны во время землетрясения. Поэтому и свыше девятого этажа газовые коммуникации не проводятся, это технологически связано с тем давлением, которое идет в трубах. Поэтому в высотных домах изначально устанавливались электроплиты. Но в нормальных, цивилизованных государствах, как в СССР, был льготный тариф на электроэнергию для домов с электроплитами. В России он до сих пор сохранился. А у нас эти советские льготы отменили.