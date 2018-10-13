Если братские Церкви Молдовы и Румынии перестанут вместе молиться, они перестанут быть братскими: «Жить в условиях самоизоляции нереально»

Настоятель Мазаракиевского храма, благочинный старообрядческой епархии Молдовы отец Андрей Вознюк рассказал о двух исторических событиях нынешнего года

- Отец Андрей, недавно в Москве прошел Всемирный старообрядческий форум. В СМИ о нем говорят как об историческом, даже эпохальном событии. Почему?

- Дело в том, что на одной площадке собрались представители древлеправославной веры всех основных согласий. И это крайне важно: несмотря на догматические и канонические различия, все старообрядцы по духу едины. Естественно, «разделяющие» богословские темы на форуме не обсуждали. Речь шла о сохранении веры и культурных традиций в условиях глобализации, о государственно-церковных отношениях в России и других странах, о помощи староверам – участникам российской «переселенческой» госпрограммы. А одной из ключевых тем стала подготовка к празднованию 400-летия протопопа Аввакума в 2020 году. В старообрядческих общинах на всех континентах этот юбилей будет отмечаться очень торжественно, чтобы расширить знания о духовном подвижнике и талантливом писателе. Пройдут научные конференции, презентации книг, лекции, концерты, выставки. Надеюсь, достойно отпразднуем его и мы – во славу последователей древлеправославия, которые очень много сделали для Молдовы.

- Еще сравнительно недавно трудно было представить себе подобную открытость старообрядцев, готовность к диалогу с государством.

- Знаете, не все мои единоверцы приветствуют проведение подобных форумов. Но подавляющее большинство понимают, что в нынешних реалиях жить в условиях самоизоляции нереально. Необходим диалог с властью, диалог между различными старообрядческими согласиями. В последние годы мы получили возможность дискутировать и на московских «круглых столах», которые становятся традиционными. Их участники - священники, ученые-историки, философы, культурологи, студенты гуманитарных вузов. В обществе растет интерес к старообрядчеству – все больше выходит книг, журналов, телефильмов об истории древлеправославия.

Вот и на нынешнем мос­ковском форуме прозвучало немало интересных выступ­лений архиереев, ученых, руководителей общественных организаций, священников, возглавляющих первые в истории старообрядческие общины, созданные не так давно в Уганде и в Пакистане.

- Староверы в экзотической африканской Уганде – звучит невероятно.

- Да, это люди другой расы, еще не говорящие по-русски. На форуме они выступали с помощью переводчиков. Но для Христа «нет ни иудея, ни эллина». К тому же, не будем забывать, насколько трудно христианам жить в Пакистане – за веру там могут и казнить.

- Расскажите, пожалуйста, и о другой встрече, прошедшей 10 мая нынешнего года в стенах Мазаракиевского храма. В республиканских СМИ о нем не было ни строчки, между тем, и на сей раз речь идет об историческом событии.

- Да, причем не только для нашей епархии, но и для всех последователей древлеправославия. Речь – о долгожданной встрече предстоятеля РПСЦ митрополита Московского и всея Руси Корнилия и главы старообрядцев в Румынии Белокриницкого митрополита Леонтия. Более пяти лет по разным причинам она откладывалась, что привело к отдалению румынских старообрядцев от русского корня, от Москвы. Конечно, это совершенно недопустимо, ведь речь идет о братских христианских церквах, в которых необходимо поддерживать христианскую любовь. Это важный залог для проповеди в современном мире. Без совместных служб это невозможно. Единение крепнет через радость молитвенного общения, через литургию, что и переводится как ОБЩЕЕ ДЕЛО. Символ единства – единая чаша, из которой причащаются все христиане. Если братские церкви перестанут вместе молиться, они перестанут быть братскими. А это и вовсе не логично – Христос не может быть разделен. Причем крайне важно, чтобы вместе молились и митрополиты, являя тем самым апостольскую любовь. В прежние годы это происходило в Белой Кринице, в Черновицкой области. А вот в Москве совместных молитв двух митрополитов не припомню вовсе.

Очень нужен всем нам и общий Собор, где вместе с румынскими братьями мы могли бы обсудить назревшие церковные вопросы. Ведь надо понимать, что Белокриницкая митрополия, которая вынужденно, по определенным историческим причинам, была перенесена из Белой Криницы в Румынию, не ограничивается только Румынией. Белокриницкий митрополит окормляет всех христиан-старообрядцев, находящихся за рубежом, - это Европа, Америка, Австралия, другие страны и континенты. Так вот, в московской митрополии в последние годы был канонизирован ряд святых, а в Белокриницкой они еще не канонизированы. То есть мы постепенно расходимся в разные стороны. Вот почему была так важна нынешняя майская встреча в Мазаракиевском храме. Отмечу, что впервые за последние годы собралось такое количество архиереев – 11 епископов с обеих сторон. Длились переговоры почти целый день. А едва они закончились, по умиротворенным, улыбающимся лицам всех их участников стало ясно, что они не прошли даром, по ключевым вопросам было достигнуто взаимопонимание. Причем митрополит Корнилий впервые получил приглашение посетить Румынию в 2020 году. И, главное, на будущий год намечена очередная встреча в Кишиневе, в нашем храме, который таким образом становится единственной нейтральной площадкой, где могут взаимодействовать митрополиты.

- Известно, что три года назад в Мазаракиевской церкви был обнаружен богатейший старообрядческий епархиальный архив. Какова его судьба?

- Исследовать, систематизировать эти во многом уникальные документы – рукописи, дневники, письма священников и мирян, певческие и богослужебные книги – нам помогает преподаватель МГУ им. М. Ломоносова Наталья Викторовна Литвина, один из организаторов научных полевых археографических экспедиций по изучению старообрядческих общин в Молдове. Приезжает она к нам, как правило, летом и зимой, во время университетских каникул. Нередко – вместе со студентами, которые помогают ей в работе.

Пока обнаружены документы, охватывающие период с 1944 года. Тогда территория епархии была значительно больше, потому и глава ее именовался иначе – епископ Кишиневский, Одесский, Измаильский и Черновицкий. Чрезвычайно интересен архив, оставленный владыкой Иосифом, возглавлявшим епархию с 1945 по 1961 годы. Все в нем педантично рассортировано, пронумеровано, вплоть до анонимных писем. Благодаря этому мы можем весьма подробно знакомиться с жизнедеятельностью всех двадцати общин епархии тех лет. Очень любопытен личный дневник владыки, который он вел около трех лет. Нетрудно представить историческую ценность этих записей, сделанных живым, образным языком.

- А какова судьба довоенного архива?

- Мы не теряем надежды найти его, ведь до 40-го года, когда епархией управлял епископ Иннокентий Усов, здесь жили такие яркие личности, как Федор Мельников, отец Стефан Кравцов, другие известные писатели, исследователи старообрядчества.

- При храме вы создаете ризницу-музей старообрядчества Молдовы, который возглавил галерист Павел Любич. О чем расскажут его экспонаты?

- В полную силу музей пока не работает – хотим изготовить для него специальные стеллажи. Но помещение это в Духовном центре при храме мы начали обживать. Недавно провели здесь уже вторую выставку: были представлены живописные работы художника Петра Рыльского, запечатлевшего на полотнах свою малую родину – старообрядческое село Покровка. Скоро в этих стенах будет размещена экспозиция старинных подсвечников. А основные фонды ризницы-музея составят бесценные облачения священников XIX века, которые, благодаря посольству России, находятся в Москве на реставрации, архивные материалы – фотографии, дневники, письма, рукописные книги, созданные здесь, на юге Бессарабии и привезенные сотни лет назад из России. Представим в музее иконы, богослужебные предметы –потиры, кадила, старинные нательные крестики, оригинальные серебряные пуговицы с облачений священников XVIII-XIX веков. Павел Любич загорелся идеей воссоздать здесь фрагмент старообрядческого жилища прошлого века с различными предметами домашнего быта.

Не забудем, конечно, о подвигах наших единоверцев в годы Великой Отечественной войны, которые также увековечим. Сохраняя историю епархии, важно разъяснять молодежи, что во всех этих экспонатах отражается не только жизнь старообрядцев, но и культура всего русского населения края. В полной мере это подтверждает и новая книга, над которой мы завершаем работу с историком Натальей Абакумовой. На основе многочисленных архивных документов в ней рассказывается о жизнедеятельности всех старообрядческих общин на молдавской земле.

- Наслышана о чудо-реставраторах Наталье Голенко и Георгии Николаеску, возрождающих уникальный иконостас из храма села Покровка. В Духовном центре нашлось место и для их мастерской?

- Как благочинный епархии я контролирую работы по реставрации этого действительно уникального древнего цельного иконостаса. Возрождают его действительно замечательные мастера, реставраторы высшей категории. В Духовный центр мы привозим им из Покровки по нескольку икон, всего их в этом иконостасе около 70, некоторые – высотой до одного метра. Практически каждая из них хранит свою тайну: под ликами святых вдруг обнаруживается целый ряд наслоений, так называемых поздних записей. Да плюс к тому – наслоения копоти.

Изначально почти все они были написаны на твореном золоте, изготовленном из сусального путем растирания. Где-то оно было стерто нерадивыми художниками, которые, по рассказам сельских старожилов, пытались реставрировать иконостас еще до войны. А, скажем, на Царских вратах - центральных дверях в алтарь, на дьяконских дверях золотой слой, благодаря мастерству Н. Голенко и Г.Николаеску, удалось сохранить.

Самые добрые слова могу сказать и о единственном в епархии иконописце – Анфисе Москвичевой, расписавшей иконостас в кагульском храме.

- Ваш кишиневский приход крепкий, живой, но, насколько я знаю, у многих старообрядцев, как и у других жителей республики, «чемоданные настроения»…

- Приход не мельчает, очень много детей дошкольного и младшего школьного возраста. В большие праздники на службе стоит до 300 человек. Это, конечно, радует. Но молодежь действительно ищет применения своим силам и знаниям вдали от дома. Староверы охотно становятся участниками российской «переселенческой» программы. Недавно в Москве, у метро «Бауманское», открылся четвертый в столице старообрядческий храм. Так вот, венчая в нем молодоженов, я вдруг увидел, что большинство членов сформировавшейся там общины – выходцы из нашей республики. Нужно сказать, что, переезжая в российские регионы, старообрядцы из Молдовы ведут себя очень активно, бережно хранят веру предков. Я об этом знаю не понаслышке.

- Вы окончили юрфак, но по специальности работать не довелось?

- Так сложилось, но юридические знания мне очень пригодились. В сущности, вся Кормчая книга – свод церковных законов – построена на римском праве.

- Знаю, что вы не новичок в иконописи, сами верстаете на компьютере епархиальную газету «Виноград». Лестно отзываются прихожане и о вашем певческом даре – о мощном голосе, об особых погласицах, хранящих южные старообрядческие певческие традиции. При этом вы нередко поете в московском хоре Покровского собора Рогожской слободы. Но далеко за пределами Кишинева славится и хор Мазаракиевского храма…

- Мы действительно не раз выступали в различных концертных залах, в храмах Москвы, других городов. Хор старается исполнять песнопения, сохранившиеся именно в наших краях. Они записаны крюковой нотацией в рукописях, созданных в здешних регионах. Поэтому и призывают нас ученые как зеницу ока хранить эти традиции. Поясняют, что в России пение чуть суше, академичнее, а наши напевы ярче, душевнее.

- Не случайно несколько лет назад зритель невероятно тепло приветствовал ваш хор на вечере духовных песнопений в переполненном кишиневском Органном зале. После концерта люди подходили к присутствовавшему на нем митрополиту Корнилию, к вам со словами благодарности, с радостью во взорах.

- Надеюсь, к 400-летнему юбилею протопопа Аввакума мы снова порадуем жителей столицы таким же духоподъемным концертом.