Боцан: Выборы из борьбы идей и политических проектов превращаются в инвестиционный экономический проект

Почему одномандатная система - это избрание «денежных мешков», в чем обман, который раскрыла Конституция РМ, как избирателям подготовиться к выборам в парламент по новой, смешанной, системе, какими принципами надо руководствоваться, заполняя бюллетень? Об этом «Молдавским ведомостям» рассказал политический аналитик, эксперт по политическим явлениям и выборам Игорь Боцан.

Два бюллетеня: что с ними делать?

- На парламентских выборах придется голосовать по двум бюллетеням. Один, как и раньше, начиная с 1994 года, будет содержать перечень партий–участников и их символы. Это будет голосование по партийным спискам. Голосуя по данному бюллетеню, избиратель будет отдавать свой голос партии, которая включит в список 50 плюс еще пять кандидатов в депутаты. Заметьте, раньше в партийные списки включали 101 плюс 2 кандидата.

По второму бюллетеню избиратели будут голосовать за кандидата в депутаты по одномандатному округу. Территория Молдовы поделена на 46 округов плюс два округа в Приднестровье и три за рубежом. Всего 51 округ.

Проект ДПМ - в интересах партий, в ущерб интересам избирателя

- Округи созданы по географическому критерию. Учитывался принцип компактно расположенных населенных пунктов, так, чтобы не было никаких разрывов, которые можно считать специально созданными для создания преимуществ определенной этнической группе.

ДПМ - организованная партия, и можно предположить, что созданию границ округов предшествовало изучение мнения граждан о личности лидера в той или иной территории и его шансах выиграть выборы. Но проблема в другом. Прежде, чем создавать округа, необходимо было провести административно-территориальную реформу. ДПМ этого не сделала, и по критериям численности, которые использует ОБСЕ, в некоторых районах не хватило избирателей. Пришлось отнять несколько сел у одного района и приплюсовать к другому. Это создало трудности избирателям, ведь им после выборов придется обращаться в суд, в полицию.

Но ДПМ так спешила, что пренебрегла трудностями для избирателей. Поэтому появилось предположение об исследовании, которое провела ДПМ, для формирования границ одномандатных округов в пределах сел, где победят на выборах кандидаты от ДПМ. Я полагаю, как и Штефан Глигор (программный директор Центра политик и структурных реформ. – Ред.), что они так и поступили. ДПМ стремится при «не очень большой любви» народа добиться очень хорошего результата.

Я не думаю, что гражданам это нравится, они понимают, на что нацелена кипучая деятельность ДПМ.

В 39 странах Европы - пропорциональная система выборов. Но наша власть - против

- Ущербность смешанной системы выборов в Молдове осудили международные эксперты. В выводах Венецианской комиссии обращается внимание на то, что Кишинев меняет избирательную систему тогда, когда общий тренд в Европе - переход на пропорциональную систему, выборам в парламент по партийным спискам. Из 45 стран Европы, и не только членов ЕС, пропорциональная система в том или ином виде используется в 39 странах, это более 80 процентов.

Плахотнюк идет по пути большевиков

- Еще Ленин говорил, что пропорциональная система лучше, чем одномандатная, но для большевиков после Октябрьской революции она была выгодна. Почему я об этом вспомнил? Когда Влад Плахотнюк 6 марта 2017 года объявил о решении перейти на одномандатную систему, он поступил как большевики сто лет назад - выделил главную причину перехода: важно, чтобы каждый избиратель знал своего депутата, чтобы депутат отвечал перед теми, кто его избрал, и чтобы люди имели бы возможность его отозвать.

Свой проект ДПМ поддержала массированной пиар- кампанией, на которую только по отчетам потратила примерно половину из 40 миллионов лей, израсходованных за этот период.

Императивный и неимперативный мандат: обман вскрыла Конституция

- В мае 2017 года выяснилось, что по Конституции мандат депутата парламента - не императивный. Что это означает? Если депутат избирается в одномандатном округе и если он не выполнил свои обещания, отобрать мандат и избрать другого человека нельзя. Депутат избирается на четыре года, и точка. Это фундаментальное право. Мандат депутата - репрезентативный, избранник народа представляет не только округ, но и избирателей всей страны.

В выводах Венецианской комиссии специально отмечается недопустимость подмены значения императивного мандата неимперативным. Но ДПМ на этом построила свою пиар- кампанию.

ДПМ выгодна смешанная система: 700 примаров – сторонники этой партии

- 19 апреля 2017 года президент Игорь Додон предложил смешанную систему выборов: пусть депутатов будут избирать по партийным спискам и по одномандатным округам.

ДПМ признала выгодность для себя смешанной системы: это позволит партии расчленить одну-единственную национальную избирательную кампанию на 51 мелких. Имея все рычаги власти в районах, где за счет госбюджета благоустраиваются дороги, строятся детские площадки, системы водоснабжения и пр., ДПМ выйдет к избирателям с рапортом. Оппозиции нечего будет предложить. Расчет на то, что админресурсом можно будет принудить граждан почувствовать разницу между возможностями ДПМ и возможностями оппозиции.

Проект перехода на одномандатную систему ДПМ выдвинула еще в 2012 году. Видно, уже тогда ситуация была неблагоприятной для нее. В 2015-м партия рапортовала о том, что 250 ее сторонников избраны примарами городов и сел – каждый четвертый. Сейчас их почти 700.

От избрания «денежных мешков» к пропорциональной системе переходят на Украине и в Армении

- Венецианская комиссия признала, что избрание депутатов по одномандатным округам приводит к тому, что в парламенте оказываются «денежные мешки» и/или их ставленников. Такое было на Украине и в Грузии. Комиссия обратила внимание на недопустимость таких действий правящей партии и назвала их способом искажения политической картины. Украина перешла на пропорциональную систему в 2014 году, Армения в 2017-м.

Бизнес-план: сколько нужно вложить, чтобы набрать относительное большинство

- При одномандатной системе в округ приходит человек с деньгами и занимается благотворительностью. Политтехнологи уже просчитали, сколько голосов принесет каждый миллион инвестиций. Бизнес-план разрабатывается с целью определить, сколько надо вложить, чтобы набрать относительное большинство голосов, то есть наибольшее по сравнению с другими кандидатами, победить на выборах и получить мандат на четыре года.

Власть в нашей части света - это наилучший способ приумножить свое благосостояние. Депутаты инициируют проекты, занимаются лоббизмом, помогают выигрывать тендеры. Выборы, как борьба идей и политических проектов трансформируются в бизнес-проект. Благотворительность превращается в инвестиции. В таком проекте большая коррупционная составляющая. На это особо указала Венецианская комиссия.

Кандидаты по одномандатным округам пойдут в депутаты, по партийным спискам - в правительство

- Партия социалистов выражает уверенность в победе. Кандидатами по одномандатным округам станут люди, которые умеют активно работать с избирателями. Они будут вести избирательную кампанию и должны остаться в парламенте. Те люди, которые пройдут в депутаты по партийному списку ПСРМ, уйдут в правительство. Но если победители в одномандатных округах уйдут в исполнительную власть - никто не гарантирует, что новые выборы приведут к победе кандидата-социалиста.

В 1993 году пропорциональная система строилась по зонам развития

- В 1993 году, когда в Молдове решили перейти к пропорциональной системе, она строилась по зонам развития: Север, Центр, ЮГ, Кишинев, Гагаузия, Приднестровье. Это означало, что количество депутатов избиралось пропорционально количеству избирателей. Если в зоне Север проживало 20 процентов избирателей, то избиралось 20 депутатов, если в зоне Центр - 30, то избиралось 30 и т.д.

Пропорциональная система гибкая, дает возможность использовать все лучшее из одномандатной системы. Поэтому все аргументы за переход к одномандатной или смешанной системе выборов в парламент - это лапша на уши избирателям.

Причины отказа партий от участия в выборах

- Мелкие партии пойдут на выборы по партийным спискам. Для участия в выборах по одномандатным округам кандидат должен собрать 500 подписей для мужчины и 250 для женщины. Для этого нужны деньги. Это могут позволить лишь три богатые партии: ДПМ, Партия социалистов и Партия Шора.

Но есть партии, у которых есть определенный рейтинг, им есть смысл бороться, поэтому не исключено, что они будут выдвигать своих кандидатов в одномандатных округах.

Те партии, которые уже сейчас говорят, что не будут участвовать в выборах, с опозданием обвиняют во всем смешанную систему. Где они были, когда шли дебаты в 2017 году? Демократия - вечная борьба, до которой они, очевидно, не доросли. Смешанную систему не изменить просто так. Надо, чтобы люди поняли, что она с собой несет.

Отдавая свой голос, подумайте: что партия обещала и что сделала?

- Решая, за кого голосовать, подумайте.

Если партия парламентская, надо сопоставить, что она обещала и что реализовала.

Внепарламентские партии надо анализировать с позиции реальности их обещаний. Придирчиво рассматривать каждое обещание, иметь гражданскую память в случае тех, кто не выполнял свои программы.

Русскоязычные будут голосовать за сближение с Россией. Это понятно, кто хочет плохих отношений с Россией. Но если спросить лидера социалистов, президента, о том, левая или правая ПСРМ, думаю, он не сможет ответить. Странно то, что социалисты выступают за внесение изменений в Конституцию, в которых православная церковь будет фигурировать как источник всех благ. Из этого понятно, что ПСРМ - мелкобуржуазная партия.

Странной мне представляется и позиция президента в вопросе подписания закона о 9 мая как дне Европы: «Не подпишу!». Но мы знаем, что победу в войне одержала Советская Армия, образованная советским государством после революции 1917 года. Почему же ПСРМ молчала в 2017 году, когда мировое сообщество отмечало 100-летие Октябрьской революции?

На левом фланге есть еще коммунисты и «Наша партия»… Что касается ДПМ – она не может ответить на вопрос, правая она или левая. Не могут ответить и ее лидеры, почему ДПМ, по документам левоцентристская, проводит правую политику.

Партия «Действие и солидарность» Майи Санду – правофланговая, но делает уклон в социальную политику, что может означать социал-либеральную направленность.

Унионистскими объявили себя уже десять партий. Они исходят они из того, что 30 процентов молдаван при определенных условиях были бы не прочь, чтобы состоялось объединение Молдовы и Румынии. 20 процентов из них – это социальные унионисты, которые хотят решить свои проблемы. Для того, чтобы поверить в программы унионистских партий, необходимо выяснить, почему, имея план к 2018 году объединиться, они не смогли убедить в этом руководство Молдовы и Румынии.