Почему парламент так спешит дополнить Конституцию Европой

Сегодня парламент рассмотрит значимый проект о внесении дополнений в Конституцию.

Документ, зарегистрированный под №393 от 20 декабря 2017 года, предусматривает дополнение преамбулы Конституции словами: «Следуя устремлениям нашей страны к европейской интеграции и продвигая ориентацию Республики Молдова на общеевропейскую систему ценностей».

Вопрос: о каких конкретно ценностях идет речь и являются ли они юридическим понятием?

Исходя из преамбулы, предлагается и новая статья 8-один «Европейская интеграция». А именно:

«1) Европейская интеграция является стратегической целью страны (решили без нас. – Авт.).

2) Процедура присоединения Республики Молдова к учредительным документам ЕС устанавливается парламентом».

Все комиссии представили положительные заключения, кроме комиссии по правам человека: из семи членов шестеро были против. И это понятно: в комиссии только один представитель Демпартии. А между тем именно комиссия по правам человека должна быть основной, а не юридическая комиссия.

Почему парламент спешит дополнить Конституцию?

Инициатива зарегистрирована 20 декабря года. Все комиссии представили свои заключения в январе-феврале 2018 года. И только юридическая комиссия представила окончательное заключение 10 октября 2018 года. Ждали указаний?

Согласно ст.143 Конституции парламент вправе принять закон о внесении изменений в Конституцию не ранее шести месяцев после представления соответствующего предложения. Этот срок наступил после 20 июня.

Но если в течение года после представления предложения о внесении изменений в Конституцию (то есть до 20 декабря, когда парламент не вправе будет принимать законы) парламент не принял соответствующий конституционный закон, предложение считается утратившим силу.

То есть осталось мало времени.

Надо спешить и заставить граждан задуматься - с кем наш парламент, куда народные избранники двигаться хотят? То ли идти в Европу, то ли сохранять свой молдовенизм?

36 депутатов-демократов, авторы инициативы, не захотели пойти по другому, предусмотренному Конституцией, варианту - собрать более 200 тысяч подписей народа-суверена. И потом, как некоторые, ссылаться на мандат, полученный от граждан.

На самом деле дело не в нас, не в гражданах. Парламент спешит дополнить Конституцию Европой, полагая, что Европарламент смягчится в своем отношении к Молдове после всего, что случилось, после принятия соответствующей резолюции. Как говорится, воробьям всегда снится просо (Vrabia mereu malai visează).