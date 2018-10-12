В день города не будет салюта

Храмовый праздник Кишинева 14 октября впервые за многие годы пройдет без фейерверка.

Соответствующее распоряжение о запрете салюта в воскресенье, 14 октября, подписал и. о. примара Руслан Кодряну. Он мотивировал решение солидарностью с погибшими от взрыва газового баллона 6 октября в одной из многоэтажек, а также их родными.

Другим распоряжением градоначальника запрещено использование баллонов со сжиженным газом в передвижных и временных торговых точках на территории муниципия, в частности, в киосках, автомагазинах, прицепах, лотках, прилавках и автоматических торговых аппаратах.