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Общество
В день города не будет салюта
12.10.2018

Храмовый праздник Кишинева 14 октября впервые за многие годы пройдет без фейерверка. 

Соответствующее распоряжение о запрете салюта в воскресенье, 14 октября, подписал и. о. примара Руслан Кодряну. Он мотивировал решение солидарностью с погибшими от взрыва газового баллона 6 октября в одной из многоэтажек, а также их родными. 

Другим распоряжением градоначальника запрещено использование баллонов со сжиженным газом в передвижных и временных торговых точках на территории муниципия, в частности, в киосках, автомагазинах, прицепах, лотках, прилавках и автоматических торговых аппаратах.


 
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