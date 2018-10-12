Додон: Молдавия объединит Европу от Лиссабона до Владивостока

Президент Молдавии Игорь Додон, принимающий участие в ежегодном саммите Международной организации франкофонии в Ереване, выступил с трибуны этого мероприятия.

Глава государства отметил важную роль и перспективы сотрудничества республики со странами франкофонии, заявив, что Молдавия и впредь будет выстраивать взвешенную внешнюю политику партнерских отношений между странами западной и восточной Европы.

«Республика Молдавия — это традиционно франкоговорящая страна и общество. Сегодня французский остается в нашей стране иностранным языком номер один, являясь неотъемлемой частью молдавского общества», — сказал Додон. По его словам, франкофония содействует продвижению модернизации и устойчивого развития, укреплению правового государства, реализации основных прав и свобод, общечеловеческих ценностей.

Молдавский лидер подтвердил готовность к продолжению активного участия в программах Международной организации франкофонии и обмену опытом со странами-членами в области образования, науки, культуры, экономики, окружающей среды и информационных технологий.

«Мы можем и хотим стать площадкой для переговоров между Западом и Востоком. Это наша основная стратегия — мы хотим дружить как с Европой и Соединенными Штатами Америки, так и с Россией и другими странами постсоветского пространства. Я абсолютно убежден в том, что эту идею поддерживают и наши зарубежные партнеры», — заявил он.

Додон также подчеркнул, что поддерживает инициативу «Свободны вместе» и создание Сети франкофонии по предотвращению радикализма и экстремизма, которые могут привести к терроризму, а также продвижение диалога культур и уважение к культурному разнообразию.

«Мы стремимся к общей Европе от Лиссабона до Владивостока. Это важнейший для нас проект будущего», — заключил Игорь Додон.

EADaily сообщало, что на саммите франкофонии присутствуют более 90 иностранных делегаций, в том числе 43 президента и премьер-министра.