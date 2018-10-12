Филип: Выслать турецких учителей — решение Кишинева, а не просьба Анкары

Премьер-министр Молдавии Павел Филип, комментируя недавнюю депортацию семи граждан Турции с территории республики, заявил о непричастности официальных турецких властей к решению об экстрадиции.

EADaily сообщало, что 6 сентября молдавская Служба информации и безопасности (СИБ) объявила нежелательными персонами семь турецких граждан — преподавателей лицея «Горизонт» — за связь с мусульманскими радикалами. В Анкаре их обвиняют в поддержке проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти называют организатором попытки госпереворота.

После случившегося, некоторые западноевропейские партнеры Молдавии обвинили Кишинев в нарушении прав человека. Представители турецкой диаспоры пикетировали здание парламента, аналогичные манифестации прошли у молдавских дипмиссий во Франции и Германии.

«Эти люди были высланы исключительно так, как предусматривает закон Республики Молдавия», — заявил глава правительства.

По словам Филипа, на встрече с турецким коллегой он также получил запрос о закрытии учебного заведения, в котором работали депортированные педагоги. «Мой ответ был твердым, что лицей „Горизонт“ — это учреждение, которое работает в рамках закона, и никто не будет нам указывать, что делать с этим учреждением», — акцентировал Павел Филип.

Премьер уточнил, что во второй раз сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с той же просьбой, и она снова была отклонена.

Ранее спикер молдавского парламента Андриан Канду распорядился провести парламентское расследование по случившемуся инциденту.

«Это не связано с тем, кто сейчас у власти в Молдавии или Турции, а также с конфликтами между Эдрдоганом и Гюленом или другими. Произошедшее не имеет отношения и к просьбам турецких властей. Это связано с делами, которые наши службы открыли в 1997−98 годах, все происходило в интересах нашей национальной безопасности», — заключил председатель парламента.