Филип: "Плахотнюк - ответственный человек, я верю в декларации об имуществе, которые он представил"

Премьер-министр Павел Филип считает нормальным предварительно обсуждать будущие решения правительства и парламента в Демократической партии (ДПМ). Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в четверг вечером в ходе телевизионной передачи.

"Я не вижу в этом никаких проблем, это нормальная практика. ДПМ имеет парламентское большинство. В ходе избирательной кампании она взяла на себя определенные обязательства, дала обещания избирателям. ДПМ сформировала правительство и несет ответственность за правление страной. Поэтому я считаю правильным, что решения правительства и парламента предварительно обсуждаются в партии, в этом нет ничего плохого", - сказал Филип, являющийся первым зампредседателя ДПМ.

Он считает, что так было и раньше, когда министры от Либерально-демократической или Либеральной партии работали в составе коалиции, но решения по определенным отраслям обсуждали с лидерами своих партий.

"Министры никогда не принимали решения, не консультируясь с лидером партии. Нужно быть честными с самим собой. Мы все хорошо помним, как это было. Более того, партийные лидеры участвовали в различных мероприятиях правительства. Во всяком случае, сейчас Влад Плахотнюк не ходит на мероприятия, которые проводит правительство", - сказал премьер-министр. Отвечая на вопросы журналиста о четырех виллах Плахотнюка за рубежом, о которых писала пресса, Филип сказал, что "многие нынешние заявления политиков и публикации в прессе следует рассматривать через призму избирательной кампании".

"Влад Плахотнюк - ответственный человек, я верю в декларации об имуществе, которые он представил. Не знаю, сколько у него домов. Я думаю, что декларации о доходах отражают реальную ситуацию. Г-н Плахотнюк гораздо умнее, чем кажется на первый взгляд. И он не будет скрывать, он достаточно богатый человек, был богатым до того, как стал заниматься политикой. Я много раз был у него дома, здесь, в квартире в Кишиневе", - сказал премьер.