Происшествия В Кишиневе застрелился экс-прокурор Застрелился бывший прокурор Молдовы Андрей Викол, в последние годы занимавшийся частной адвокатской практикой. В своем сообщении, Генеральная Прокуратура Молдовы выразила искренние соболезнования скорбящим родственникам в связи с прервавшейся жизнью Андрея Викола, ветерана органов прокуратуры. Бывший прокурор Кишинева Иван Дьяков рассказал, что Андрей Викол покончил жизнь самоубийством, не желая мириться с «жизненной несправедливостью». На своей странице в Facebook он написал: «Под влиянием царящей в жизни несправедливости преждевременно ушел из жизни (застрелился) в относительно молодом возрасте, без каких-либо признаков болезни, человек редкой добропорядочности, хороший семьянин, преданный друг, ЧЕЛОВЕК ЗАКОНА Андрей Викол». Facebook

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