Социалисты покинули зал заседаний во время обсуждения вопроса о европейском векторе

Фракция оппозиционной Партии социалистов покинула зал заседаний парламента во время обсуждения вопроса о включении в Конституцию положения о европейской интеграции. Как передает парламентский корреспондент "ИНФОТАГ", социалисты покинули заседание после того, как выступили депутаты от фракции ПСРМ Богдан Цырдя и Влад Батрынча.

Социалисты подвергли критике намерения парламента внести поправки в Конституцию.

"Вы занимаетесь популизмом, предлагаете нарушить Конституцию, путем внесения в Основной закон одной идеологии. Нам непонятно, зачем вы хотите включить в Конституцию это положение, когда сами нарушаете европейские нормы. Кроме того, неизвестны перспективы самого Европейского союза. Мы видим, что происходит в Европе - Brexit, приход к власти в разных странах партий, которые придерживаются евроскептицизма. Зачем в этой ситуации провозглашать в Конституцию европейскую интеграцию?!", - задался вопросом Батрынча.

Депутат от Партии коммунистов Елена Боднаренко напомнила текст информационной ноты евродепутатов о Молдове, согласно которой в республике "отсутствуют честные и прозрачные выборы, беспристрастная юстиция, а власти прилагают недостаточные усилия для борьбы с коррупцией и отмыванием денег".

"Молдова захвачена олигархами, в руках которых сконцентрированы все политические силы. Они оказывают прямое влияние на парламент и правительство. Поэтому ваше предложение по изменению Конституции является взяткой, которую вы предлагаете европейскому парламенту, чтобы они не так пристально присматривались к тому, что вы делаете с молдавским народом", - считает она.

По словам депутата, в падении популярности европейского вектора виновата правящая ДПМ: "С момента, когда на нас свалилось счастье в лице ДПМ, вместе с ее программой "Первый дом", "Хорошие дороги для Молдовы", медицинскими услугами и остальной болтовней, рейтинг упал. Сегодня европейский путь выбирает не 70%, как было при ПКРМ, а только 38% или даже 35%. Граждане понимают, что ваши слова расходятся с делом".

Депутат от ЛДПМ Юрие Цап прочитал еще один "пассаж" из заявлений евродепутатов, согласно которому "судебная власть в Молдове коррумпирована, ключевые государственные институты подчиняются лидеру ДПМ, а независимость Антикоррупционной прокуратуры сомнительна, поскольку ведомство находится в подчинении Генеральной прокуратуры, которая в свою очередь подконтрольна Плахотнюку".

"Фактически эти слова являются обвинением в адрес парламентского большинства в узурпации власти, которая, согласно Конституции, принадлежит гражданам. Что подумают граждане, когда увидят, что вместо реализации Соглашения об ассоциации с ЕС вносятся изменения в Конституцию. В чем польза?", - спросил он.

По словам депутат от Партии социалистов Влада Батрынчи, власти должны были пойти с подобным предложение к гражданам, вынести вопрос на референдум, поскольку Конституция предусматривает, что решения по проблемам, представляющим национальный интерес, принимаются на референдуме.

"Власть живет в параллельном мире. Почему вы не пойдете и не спросите гражданина, чего он хочет? Решению, принятому народом, смогут доверять даже те, кто не верят властям в Кишиневе", - считает он.

Депутат от ПСРМ Василе Боля отметил, что многие империи на протяжении истории распадались, как и различные союзы, "далеко не факт, что через 10-15 лет ЕС будет существовать", поэтому предлагаемые изменения в Конституции "не будут стоить и трех копеек".Либералы также подвергли критике авторов инициативы.

"Вы нарушаете европейские принципы, европейские ценности чужды вам. Нужно не Конституцию менять, а соблюдать на практике европейские принципы, внедрять их в Молдове. Нужно действовать, а не заявлять", - сказал лидер Либеральной партии Михай Гимпу, обращаясь к депутатам Демократической партии. Он призвал "голосовать за объединение Молдовы с Румынией, и тогда все вопросы будут решены".

Год назад Демпартия выступила с инициативой об изменении Конституции. Она предусматривает, что "европейская интеграция представляет собой стратегическую цель развития Республики Молдова", а процедура присоединения Молдавии "к учредительным договорам Европейского союза устанавливается парламентом посредством органического закона". Законопроект внесен в парламент в середине декабря прошлого года. Конституционный суд 11 декабря 2017 года дал положительное заключение на внесение поправок в Конституцию.

Согласно законодательству, проект по внесению поправок в Конституцию может быть рассмотрен парламентом не ранее, чем через шесть месяцев и не позже, чем через 12 месяцев с момента вынесения решения КС. Для его принятия необходимы голоса не менее двух третей депутатов парламента - 67 из 101.

В итоге парламент отложил на следующую неделю голосование поправки в Конституцию по предложению председателя парламента Андриана Канду. Он выразил разочарование тем, что только парламентское большинство согласилось голосовать за принятие законопроекта о том, что "европейская интеграция стратегической целью развития Молдовы".

За документ готовы были проголосовать только депутаты от Демократической партии и Европейской народной группы. Правая оппозиция в лице Либерально-демократической партии и Либеральной партии заявили, что не хотят голосовать в поддержку инициативы, как и Партия коммунистов.

Канду сказал, что ЕС является самым большим рынком для Молдовы, образцом функционирования правового государства: "Несмотря на политические дебаты и геополитические столкновения, которые никогда не приносили пользу, в стране мало людей, даже с доктринальной точки зрения, которые не понимают, что лучшую модель развития государства - Европейский союз. Молдове еще нужно много времени и усилий для вступления в ЕС, но процесс не должен останавливаться ни на один день".

По мнению спикера, Конституция должна быть дополнена целью европейской интеграции, поскольку этот документ устанавливает фундаментальные принципы развития государства и базовые правила. "Это станет не просто политическим сигналом, но и будет иметь правовые последствия. Это означает, что каждое государственное учреждение, каждый госчиновник должны будут концентрировать усилия на европейской интеграции, на каком бы этапе она ни была. Эти изменения не делаются для комиссара Йоханнеса Хана или посла X или Y", - отметил Канду.

Он сказал, что у левой оппозиции есть свои аргументы против инициативы, а у правых, которые заявляют о своей приверженности европейской интеграции, есть условия, однако в отношении евроинтеграции они быть не должны.

Спикер считает, что нынешние отношения властей Молдовы со структурами ЕС не имеют значения, поскольку европейская интеграция вносится в Конституцию с прицелом на будущее и для следующих поколений.

Он расценил как шантаж предложение двух евродепутатов, которые обещали предоставить Молдове 100 млн. евро макрофинансовой помощи в обмен на введение второго тура голосования в одномандатных округах.

Канду сказал, что по вопросу европейской интеграции в Конституции не проводится референдум, поскольку "в зале парламента находятся представители народа, которые принимают решение от его имени, а законодательство и Конституция позволяет вносить депутатам такие изменения".

Андриан Канду призвал представителей оппозиции отбросить политические амбиции и прежние обиды, и пойти по примеру декларации политических лидеров Румынии о стратегической цели вступления в ЕС, которая была подписана в Снагове 21 июля 1995 г.

Депутат от ДПМ Дмитрий Дьяков сказал, что проблема молдавского общества заключается в разрозненности, в отсутствии единого мнения о курсе развития. "Европейская интеграция носит символический характер, она установит для всех партий основной путь, по которому должна развиваться Молдова. Плохо, что мы не подписали соглашение по примеру Румынии, Польши, Чехии и многих других стран", - считает он. По словам Дьякова, оппозиция постоянно зовет всех на баррикады, и именно поэтому некоторые депутаты покидали их ряды и присоединились к демократам, чтобы реализовать свои идеи.

Депутат Европейской народной группы Георге Мокану считает, что левая оппозиция покинула зал заседания, поскольку боится ситуации, при которой европейская интеграция окажется в Конституции и они будут наказаны за попытки изменить вектор развития государства. "Если они захотят подписать соглашение с Евразийским союзом, то нарушат Конституцию. Поэтому они противятся. В отличие от других стран, в Молдове существует перманентный риск отказа от европейского вектора. В 80-е годы было Движение национального освобождения, представляющее правых, а после них к власти пришли левые", - напомнил он.