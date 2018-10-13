Двое предпринимателей обвиняются в попытке ограбить инвестора на 4 миллиона

В Кишиневе прокурорами "Антикоррупции" задержаны два предпринимателя, которые отсудили у бывшего иностранного партнера 4,147 млн. леев. По факту вымогательства в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", отечественные бизнесмены подписали с иностранцем договор об изучении фармацевтического рынка республики, а также условий регистрации новых препаратов в Национальном агентстве по лекарствам. Сумма сделки при этом превысила 45 млн. леев (или $2,7 млн. по тогдашнему курсу).

Воспользовавшись отсутствием партнера, а также имея доступ к документам, они сумели перевести сумму контракта в задолженность, а потом и предъявить по ней иск в суд на своего партнера. На банковский счет иностранца был наложен арест, а потом суд вынес ошибочное решение в пользу мошенников. На их юридические адреса были и направлены 4,147 млн. леев, взысканные судебными исполнителями.

Обвиняемые в вымогательстве деловые люди размещены под арест на 30 суток в СИЗО Национального центра по борьбе с коррупцией, а на их активы и имущество наложен арест. Если суд признает их виновными, то предпринимателям грозит до 15 лет тюрьмы.