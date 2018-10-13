Где пройдут осенние ярмарки

Начиная с 13 октября каждую субботу октября и ноября, с 09:00, фермеры получат возможность продать свою продукцию на сельскохозяйственных ярмарках, организуемых в различных секторах столицы, передаёт IPN.

В секторе Рышкань ярмарка будет проходить на улице Андрей Дога, возле спорткомплекса „Манеж”. В секторе Буюкань сельхозпроизводителей ждут на улице Иоана Раду, 27А, рядом с Дендропарком. Ещё одна ярмарка будет организована в микрорайоне Телецентр, в зоне моста.

„Этими ярмарками мы хотим помочь производителям продавать сельхозпродукцию по разумным ценам, напрямую покупателям”, - сообщил на брифинге для прессы министр сельского хозяйства, регионального развития и строительства Николае Чубук.

Чиновник заявил, что „в настоящее время доступ на сельскохозяйственные рынки имеют по большей части посредники, которые скупают сельхозпродукцию у фермеров по ничтожно низким ценам”. Фермеры, доступ которым на сельскохозяйственные рынки ограничен, сталкиваются с большими проблемами при реализации сельхозпродукции.

С тех, кто примет участие в ярмарках с целью продажи, не будут взимать налоги, но они должны будут документально доказать, что они являются сельхозпроизводителями, а не посредниками.