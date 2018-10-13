Майя Санду: Единственный шанс ДПМ - фальсификация выборов

Единственный шанс для Демократической партии на будущих выборах - это фальсификация их результатов, - считает председатель Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду.

Как передает "ИНФОТАГ", в пятницу в Бухаресте на дискуссионной площадке "Евроинтеграция Молдовы: между надеждой и разочарованием" она сказала, что "развитие событий в Молдове тяжело поддается прогнозу, так как нынешние власти имеют возможность по-своему трактовать законодательство, использовать гигантские финансовые и административные ресурсы для достижения собственных целей".

"Благодаря шантажу и деньгам, ДПМ удалось получить большинство в парламенте республики, подчинить себе систему юстиции. Но, несмотря на свои возможности, ДПМ стала самой непопулярной политической силой в стране. Поэтому ДПМ и ее председатель Влад Плахотнюк сделают все, чтобы остаться у власти. С общественной поддержкой, которая выражается всего в нескольких процентах, добиться прохождения в парламент демократы смогут только благодаря фальсификации итогов выборов и партнерству с Партией социалистов", - считает оппозиционер.

По ее словам, "подготовка к образованию будущего альянса ДПМ-ПСРМ уже началась".

"Сотрудничество двух партий доказывают факты: демократы поддержали кандидатуру Игоря Додона на президентских выборах в 2016 г, вместе с социалистами утвердили вопреки общественному мнению и рекомендациям европейских институтов смешанную избирательную систему. Необходимо отметить, что если проевропейские оппозиционные партии РМ подвергаются нападкам и давлению, то для ПСРМ созданы комфортные условия для подготовки к выборам. Непопулярная ДПМ наладила контакт с ПСРМ, которая пользуется определенной поддержкой граждан, разочаровавшихся в молдавских властях, заявлявших о себе, как о проевропейской силе", - сказала Санду.

Она отметила, что "ДПМ продолжает политику дискредитации европейских идей, играя тем самым на руку Кремлю".

"Правящий режим серьезно намерен превратить Молдову в серую зону, где будет определять правила игры и держать все под абсолютным контролем", - считает Санду.

Существует реальный риск, что Партия действия и солидарности (PAS) и партия "Платформа DA" будут сняты с будущих парламентских выборов, заявил председатель DA Андрей Нэстасе в Бухаресте. Он пояснил, что поводом для этого могут стать итоги инициированного властями расследования вмешательства во внутренние дела РМ фонда Open Dialogue и финансирования им оппозиционных партий.

"PAS и "Платформа DA" - новые политические силы, созданные благодаря гражданам, которые хотели найти альтернативу нынешнему правящему режиму. А Влад Плахотнюк уже не раз доказал, какими методами пользуется для достижения целей. Он всерьез намерен установить собственную диктатуру в Молдове. Поэтому есть угроза, что PAS и "Платформа DA" будут сняты с выборов", - повторил Нэстасе.

По его словам, "Плахотнюк выступает с инициативой введения в Конституцию положения о евроинтеграции, хотя несколько недель назад официально отказался от проевропейского курса, заявив о промолдавском векторе ДПМ". "Промолдавского курса придерживается и ПСРМ, поэтому теперь становится ясным, куда будет двигаться ДПМ и с кем налаживать партнерство", - сказал Нэстасе.

Румынский политолог Дан Дунгачу отметил, что "инициатива с евроинтеграцией является фактически беспроигрышной - если ее поддержат, то ДПМ опять может восстановить имидж защитника европейских ценностей, а если нет - сообщить, что предложение Демпартии не нашло отклика в парламенте".

"Основным страхом для правящего режима является создание объединенной системной оппозиции в Молдове", - считает он.

Лидер PAS Майя Санду отметила, что "проевропейская оппозиция в РМ не располагает финансовыми и административными ресурсами аналогичными ДПМ, или ПСРМ, поэтому только честные и прозрачные парламентские выборы могут изменить ситуацию в республике".