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День города-2018: объявлена программа праздника
13.10.2018

Мэрия Кишинёва представила программу празднования Дня города в воскресенье, 14 октября. Большинство торжественных мероприятий в этот день запланированы в центре Кишинева, на площади Великого национального собрания.

08.30 - Возложение цветов к памятнику Штефана чел Маре

09.00 - Праздничная литургия в Соборе Рождества Христова

10.00 – 17.00 - Выставки изделий ручной работы, книг, картин, графики

11.00 – 12.00 - Церемония открытия праздника

13.30 – 14.00 - выступления учащихся Республиканского центра детей и юношества „Artico” на Площади великого национального собрания. 

12.00 – 19.00 - музыкально-хореографическая программа, подготовленная претурами столицы 

13.00 – 13.30 - церемония открытия памятника М. Эминеску в Академическом центре Еминеску, бульвар Дачия, 20. 

13.30 – 14.30 - "Ода Кишиневу" - чтение стихов в сквере Академического центра М. Еминеску, бульвар Дачия, 20.

14.00 – 16.00 - "Кишинев - колыбель прекрасных надежд" – выступления художественных коллективов доуниверситетских учебных заведений столицы

16.00 – 17.00 - "В ритме современного танца" – хореографический спектакль Ассоциации современного танца

17.30 – 23.30 - Концерт, посвященный Дню города. (Площадь великого национального собрания)


 
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