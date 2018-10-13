Интересное День города-2018: объявлена программа праздника Мэрия Кишинёва представила программу празднования Дня города в воскресенье, 14 октября. Большинство торжественных мероприятий в этот день запланированы в центре Кишинева, на площади Великого национального собрания. 08.30 - Возложение цветов к памятнику Штефана чел Маре 09.00 - Праздничная литургия в Соборе Рождества Христова 10.00 – 17.00 - Выставки изделий ручной работы, книг, картин, графики 11.00 – 12.00 - Церемония открытия праздника 13.30 – 14.00 - выступления учащихся Республиканского центра детей и юношества „Artico” на Площади великого национального собрания. 12.00 – 19.00 - музыкально-хореографическая программа, подготовленная претурами столицы 13.00 – 13.30 - церемония открытия памятника М. Эминеску в Академическом центре Еминеску, бульвар Дачия, 20. 13.30 – 14.30 - "Ода Кишиневу" - чтение стихов в сквере Академического центра М. Еминеску, бульвар Дачия, 20. 14.00 – 16.00 - "Кишинев - колыбель прекрасных надежд" – выступления художественных коллективов доуниверситетских учебных заведений столицы 16.00 – 17.00 - "В ритме современного танца" – хореографический спектакль Ассоциации современного танца 17.30 – 23.30 - Концерт, посвященный Дню города. (Площадь великого национального собрания)

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