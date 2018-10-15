15 Октября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Воронин допустил свой уход с поста главы ПКРМ
15.10.2018

Бывший президент, лидер Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин допускает, что уйдет с поста председателя политической силы.

Об этом он заявил в интервью порталу Tribuna.

По словам политика, он может покинуть свой пост не раньше, чем через два года, когда состоится съезд ПКРМ.

«Однажды мы приходим в этот мир и в какой-то момент покидаем его. И с постами так же. Ненормально, когда многие из тех, кто вчера или сегодня был назначен на должность, думают, что они пришли на всю жизнь. Такого не может быть, все проходит», – сказал Воронин.

Он добавил, что сейчас, накануне выборов, не может быть и речи о том, чтобы кто-то ушел из партии.

«Так будет нечестно, потому что мы должны мобилизовать весь наш потенциал, чтобы представить себя достойно в избирательной кампании. Когда придет время следующего съезда, мы обсудим и проблему руководства партии», – заявил лидер ПКРМ.

Отметим, что Воронин возглавляет Партию коммунистов с 1993 года. Также он занимал должность президента Молдовы с 2001-го по 2009-й год.


 
Количество просмотров:
75
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.