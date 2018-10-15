Воронин допустил свой уход с поста главы ПКРМ

Бывший президент, лидер Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин допускает, что уйдет с поста председателя политической силы.

Об этом он заявил в интервью порталу Tribuna.

По словам политика, он может покинуть свой пост не раньше, чем через два года, когда состоится съезд ПКРМ.

«Однажды мы приходим в этот мир и в какой-то момент покидаем его. И с постами так же. Ненормально, когда многие из тех, кто вчера или сегодня был назначен на должность, думают, что они пришли на всю жизнь. Такого не может быть, все проходит», – сказал Воронин.

Он добавил, что сейчас, накануне выборов, не может быть и речи о том, чтобы кто-то ушел из партии.

«Так будет нечестно, потому что мы должны мобилизовать весь наш потенциал, чтобы представить себя достойно в избирательной кампании. Когда придет время следующего съезда, мы обсудим и проблему руководства партии», – заявил лидер ПКРМ.

Отметим, что Воронин возглавляет Партию коммунистов с 1993 года. Также он занимал должность президента Молдовы с 2001-го по 2009-й год.