Владимир Воронин: Нам есть что предложить людям...

В интервью порталу ТРИБУНА председатель Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин рассказал о нынешней ситуации в партии, парламентских выборах, будущем съезде партии, своем возможном уходе с поста главы ПКРМ и о ряде других важных аспектов.

T.: Господин. Воронин, как бы вы оценили нынешнее положение ПКРМ? Была ли проведена оценка деятельности партийных организаций?

В.В.: У классической партии должна быть программа, устав, позиции, чтобы ее присутствие постоянно ощущалось на политической арене страны. В отличие от других партий, ПКРМ не работает только во время предвыборных кампаний, мы работаем все время, постоянно. Партия работает в режиме нон-стоп с гражданами, с местными властями, в парламенте и внутри самой партии. Мы работаем над расширением присутствия нашей партии на политической арене страны, для развития партии, работаем с организациями молодежи, женщин, ветеранов. Ясно, что теперь, во время подготовки к выборам, мы мобилизуемся и активизируемся.

T.: Насколько готова возглавляемая вами партия к выборам? Найдены ли кандидаты по одномандатным округам и партийному списку?

В.В.: Как я уже говорил, мы работаем в режиме нон-стоп, и соответственно, мы всегда готовы к любым политическим мероприятиям, в том числе выборам. Сейчас все немного иначе, потому что введена смешанная система голосования. Имена кандидатов не обнародованы, потому что это следует делать тогда, когда предусмотрено законодательством, а это не ранее 24 декабря 2018 года. Сейчас мы разбираемся со всей этой путаницей с одномандатными округами, введенными властью. Они хотят любой ценой заполучить большинство в парламенте, чтобы иметь иммунитет, и не сесть в тюрьму за кражи миллиардов и преступления против страны и народа. С одномандатными округами полный хаос. Наши территориальные структуры основаны на территориально-административном делении, а с этими округами люди в замешательстве, не знают, как и за кого голосовать.

T.: Каковы основные критерии отбора кандидатов от ПКРМ?

В.В.: Учитывая все то, что произошло в парламенте – перебежничество, подкуп депутатов, мы будем отбирать людей, которые, несмотря на трудности, остались с нами, лишившись должностей и многого другого, но не предали партию. Мы отбираем честных, порядочных и принципиальных людей. Мы будем голосовать за надежных людей.

T.: С каким предвыборным предложением выступит ПКРМ на парламентских выборах?

В.В.: Была создана рабочая группа, которая разработает предложения и критерии отбора кандидатов, а также проект предвыборной платформы. Думаю, что все будет сосредоточено на гражданах, на людях. Это наше самое большое богатство. Вокруг проблем людей мы и создаем свою предвыборную платформу. Что необходимо сделать, чтобы люди не уезжали из страны, были здоровы, трудоустроены и их труд достойно оплачивался. Это будет интересно, по крайней мере, на наш взгляд. Как всегда, наша предвыборная платформа будет основана на борьбе за Республику Молдова, за суверенитет и независимость страны, за социальную справедливость. Мы будем бороться с коррупцией, мафией, и всеми теми, кто захватил страну в последние 9 лет.

T.: В этом году ПКРМ исполняется 25 лет. Как в партии отметят юбилей?

В.В.: Мы весь год проводили различные мероприятия, посвященные этому юбилею. Многие вступают в партию специально в этот юбилейный год, но мы проводим и другие разнообразные мероприятия. Сейчас идет работа над книгой, которую, к сожалению, мы не успеваем издать до 22 октября, но в ней речь идет о жизни партии за 25 лет. Мы постоянно участвуем в политической жизни страны, поэтому накопилось много событий за все эти годы. Мы являемся партией с традициями, историей, мы – классическая партия. Для нас важно информировать и граждан, и подрастающее поколение, чтобы они понимали, что такое Коммунистическая партия, чем она занималась и занимается, помимо избирательных успехов. Таких результатов как мы, никто не добивался до нас, ни в первые 10 лет независимости, ни за последние 9 лет правления так называемой демократической власти. У нас хорошие люди, прекрасные результаты, позиции, программы развития страны и партии, нам есть что предложить людям. Нам есть о чем рассказать на нашем юбилее. В субботу, 20 октября мы отметим 25-летие ПКРМ.

T.: Когда состоится следующий съезд партии, известны ли уже темы обсуждений?

В.В: Через 2 года. Мы проводим съезды, согласно уставу, раз в 4 года. За 25 лет мы ни разу не нарушали этих сроков.

T.: Каковы шансы ПКРМ на будущее? Допускаете ли вы возвращение к власти?

В.В.: Все партии борются за власть. Мы тоже. Другое дело, какие цели движут политиками, каковы их принципы правления. Если партии пытаются прийти к власти с такими принципами, как мы видим последние 9 лет, так лучше бы они не приходили. Граждане выбирают власть. Более непрофессиональной власти у нас не было никогда. Этот парламент – просто позор. Сейчас публикуются различные опросы относительно шансов партий. Я лично, и многие члены нашей команды, им не верим. Мы видим и слышим все то, что происходит в обществе. Мы не верим этим заказным опросам, которые призваны спровоцировать избирателя проголосовать за ту или иную партию.

Т.: Есть ли шансы на объединение левых сил Молдовы? Если б вам предложили, вы бы согласились?

В.В.: Левыми называют себя многие партии, которые хотят получить голоса разочаровавшихся во власти избирателей. В Молдове, кроме нас, нет левых партий. Поэтому мы за 25 лет существования ни с кем не вступали в альянсы, блоки, и др. Ни с кем, никогда, потому что наши принципы, позиции, цели, отношение, методы решения проблем не совпадают с теми, которые предлагают другие партии. Мы не можем себе позволить украсть миллиарды и оставить стариков без пенсий, людей в больницах без лечения и детей без будущего. Поэтому коалиций ни с кем не будет.

T.: Каковы ваши личные политические планы? Планируете ли вы уход с должности главы партии?

В.В.: Ничто не вечно под луной. Должности тоже. Противоестественно, когда кто-то думает, что он будет на своей должности вечно. Это не так. Сейчас, в преддверии выборов, не может быть и речи о чьем-то уходе. Это было бы не честно, потому что нам нужно достойно показать себя в кампании. Когда придет время очередного съезда партии, тогда мы вернемся к вопросу о руководстве партии.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине