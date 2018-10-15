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Общество
Три года заключения Влада Филата
15.10.2018

Сегодня исполнится три года с момента заключения под стражу экс-премьера, лидера Либерально-демократической партии Молдовы Влада Филата. Спустя три года, все события того времени, предстают в совершенно ином свете, и напрашиваются некоторые важные выводы.

1.Заключение Влада Филата не имело ничего общего с кражей миллиарда, хотя нас тогда пытались в этом убедить. Сегодня многим ясно, что дело Филата было использовано в качестве громоотвода, чтобы разрядить обстановку вокруг кражи миллиарда, которая даже спустя три года еще не раскрыта.

2. Влад Филат был побежден в большой политической войне. Он проиграл по двум причинам: 1) его противник использовал методы, выходящие за рамки политической борьбы; 2) команда Филата оказалась более уязвимой, чем считалось, и не смогла консолидироваться вокруг своего лидера. В итоге, после падения лидера, упала и команда.

3. Влада Филата «устранили» потому что он обеспечивал биполярность молдавской политики, некий баланс сил, а его сопернику нужна была вся власть в государстве.

4. Владу Филату нанесли «удар в спину». В момент его задержания, но и потом, многие спрашивали: почему не реагируют европейцы, как в случае с Юлией Тимошенко? Позже выяснилось, что один молдавский политик, «взращенный» Филатом, и получивший подход к европейцам тоже благодаря Филату, почти год «формировал определенное мнение о Филате среди европейцев», в том числе убеждая их в его причастии к краже миллиарда.

5. Влад Филат слишком доверял своим соратникам и партнерам. Он до последнего не верил в предательство своих коллег, хотя ему об этом не раз докладывали.

6.Несмотря ни на что, Влад Филат все-таки был романтиком, который слепо верил в европейское будущее Молдовы. Для этого он даже избежал досрочных выборов в 2013 году, потому что приближалось подписание Соглашения об ассоциации РМ-ЕС и отмена визового режима, и это стало его роковой ошибкой.  Именно тогда он упустил страну в руки своих политических оппонентов, которые в итоге повергли его.

7. Влад Филат не святой, и допустил много ошибок, а самой большой из них было то, что он не воспользовался своим влиянием, которого у него было больше, чем у любой другой демократической власти в Молдове, чтобы окончательно оторвать страну от прошлого. Более того, в моменты колебаний и слабости, он позволил взять реванш силам, которые всегда были склонны к захвату государства Республика Молдова.

Это всего лишь несколько мыслей, которые хотелось изложить. Граждане должны знать ситуацию с разных точек зрения. А лучшего повода было не найти.

Думитру Спэтару 


 
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