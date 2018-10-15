Кишинев - город контрастов: как горожане предавались веселью

Вчера Кишиневу исполнилось 582 года. В этот день наш город из белого камня расцвел яркими красками различных социальных слоев. Жители города, и не в последнюю очередь его гости, с помпой отпраздновали эту знаменательную дату.

День города, призванный продемонстрировать достижения в различных сферах, показал, «кто на что горазд». Традиционно центр города порадовал жителей бойкой торговлей. Но не все, впрочем, этим довольны. Многие ждали хедлайнера мероприятия - Томаса Андерса.

Центр задыхается от шашлычного дыма, родители неустанно кричат на своих детей, которым не терпится попасть на батут, покрытый пылью. Хаотичное движение горожан, сжимающих в руках пластмассовые тарелки и стаканы с алкогольными напитками - это традиционная картина любого массового праздника, организованного в центре столицы.

Горожане разделились на два лагеря - традиционно посещающие «народные гуляния» и бессменные критики подобных праздников. Среди любителей подобных праздников мы встретим и патриотов, и «зевак», и просто желающих выпить и весело провести время. Удался праздник или нет - решать вам. С днем рождения, любимый город! Будем надеяться, что за следующий год ты повзрослеешь и начнешь соответствовать своему гордому и почтенному возрасту.