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Экономика
"Это знак того, что город превращается в настоящую современную столицу": в Кишиневе начато строительство Chisinau Arena:
15.10.2018

Плахотнюк – о строительстве Chisinau Arena: Это знак, что город превращается в настоящую современную, космополитную столицу, как хотят кишиневцы

Многофункциональный комплекс Chisinau Arena это инвестиция в будущее столицы и знак того, что город развивается. Об этом в Фэйсбуке написал председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк.

- Сегодня начинается строительство самого амбициозного культурного и спортивного проекта – многофункционального комплекса Chisinau Arena. Это инвестиция в будущее столицы, место, которому будут радоваться как кишиневцы, местные и международные спортсмены, так и туристы, которые посетят Молдову. Это знак, что город превращается в настоящую современную, космополитную столицу, как хотят кишиневцы. Счастливых и долгих лет, Кишинев! – говорится в сообщении политика.

Частный партнер проекта Chisinau Arena, турецкая группа Summa, заверяет, что арена будет сдана в эксплуатацию через 12 месяцев в Храм Кишинева. Многофункциональный комплекс включает в себя поливалентный зал на 5 тысяч мест, олимпийский бассейн, теннисные площадки, спортзалы, парковку на тысячу мест, отели, места общепита и досуга и т.д.


 
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