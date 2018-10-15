Издание The Richest посвятило статью молдавскому вину

Издание The Richest опубликовало статью о Республике Молдова, посвященную молдавскому виноделию.

Материал Элизабет Сары Ларкин вышел под заголовком: «Молдова постепенно становится популярным туристическим направлением для любителей вина: что вы должны знать». Большинство любителей этого напитка прекрасно осведомлены о направлениях, где производится лучшее вино: Италия, Франция, некоторые места в США. Но автор уверяет, что к этому списку следует добавить и наше государство.

- Но есть некоторые страны, которые производят очень качественное вино, и о которых вы могли не слышать. Молдова постепенно стала серьезным и сильным игроком на рынке виноделия, - отмечает издание.

Сообщается, что в стране много винодельческих предприятий, которые производят качественную продукцию: «вам не придется ехать далеко, чтобы посетить новый винный завод». Издание упоминает о таких винных брендах, как Chateau Cristi, Chateau Vartely, Minis Terrios и Novak. У потребителя большой выбор – желающие могут выбрать качественное вино. Напиток подают повсеместно в хороших отелях, отличное вино по доступным ценам есть в ресторанах по всей республике.

- Удивительно, но Молдова на протяжении многих лет является серьезной винодельческой страной. Начиная с 1918 года это крошечное государство стало выращивать виноград высокого качества, 70% вина в СССР поставлялось именно Молдовой. Учитывая все это, Молдове удалось стать домом для многих качественных вин. Хоть Молдова и не обязательно должна быть вашим первым выбором для «винного» путешествия, ее не стоит пропускать. Если вы действительно цените вино, то вам обязательно надо поехать в Молдову для того, чтобы насладиться качественным вином, - резюмирует издание.

Напомним, на прошедшем в Молдове празднике этого напитка было выпито 115 тысяч бутылок.вина.