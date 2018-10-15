В Израиле учительницу-уроженку Молдовы уволили из школы из-за двух фраз на русском языке

Инна Фурман не ожидала, что ее искреннее желание помочь первоклассникам-репатриантам закончится лишением работы.

48-летняя учительница Инна Фурман из израильского Ашдода до сих пор не может прийти в себя. Она держит в руках письмо из министерства просвещения. В нем педагога извещают об увольнении. Инна больше никогда не войдет в первый класс, с которым начала работать 1 сентября нынешнего года.

Об этой истории "Вестям" стало известно от отца ребенка (имя хранится в редакции) из школы "Раим". "Моя дочь учится в классе Инны Фурман. Это обычная израильская школа, но в классе есть дети, которые не знают иврит. Дочка рассказала, что на уроке учительница объяснила им смысл нескольких непонятных слов по-русски. Каково же было наше возмущение, когда мы узнали, что другие родители пожаловались на это администрации школы, и учительнице грозит увольнение".

Сама история началась 5 сентября. Инна Фурман рассказала "Вестям" свою версию конфликта: "Пятого сентября, около полудня, меня вызвал директор школы и сообщил о жалобе. Это было полной неожиданностью, потому что ко мне никто из родителей с такой претензией не обращался".

По словам Инны, свой класс она приняла первого сентября и сразу заметила, что 8 детей не понимают иврит.

"Получилось, что часть учеников активно участвуют в уроке, а восемь малышей сидят с растерянным видом и не знают, что делать. Когда я задала вопрос на иврите, какие слова есть на букву "шин", то увидела в глазах этих детишек панику. Тогда я подсказала русскоязычным детям, что мы учили слово "шалом", и можно его использовать в игре, - признается Инна. - И это все! Разумеется, я не вела урок на русском языке, в чем меня пытались обвинить!"

Сама Инна репатриировалась в Израиль из Кишинева 25 лет назад и хорошо помнит, каково это - находиться в иноязычной среде.

"Мне показалось правильным облегчить детям-репатриантам стресс от первых дней учебы", - объясняет она.

По ее словам, все шло замечательно, пока в тот злополучный день 5 сентября в класс не вошел другой учитель со словами: "Я вас заменю, а вы идите к директору".

В кабинете директора, по утверждению Фурман, разговор сразу пошел в напряженном ключе. Учительнице поставили в вину не только то, что она "говорит на уроках по-русски", но и ошибки в переписке с родителями на иврите в группе в WhatsApp.

"Как этот педагог сможет научить наших детей грамотно писать, если сам пишет с орфографическими ошибками?" - так, по словам Инны, ей передали жалобу родителей.

"Мои объяснения, что речь идет о простых описках, вызванных быстрым набором клавиш на смартфоне, не помогли. Директор запретил мне вообще говорить в школе по-русски. Я так разнервничалась, что разрыдалась. Вернуться в таком виде в класс я не могла. Тем более что в этот день я вообще была нездорова и находилась на работе с температурой. Да и другой учитель меня уже заменил. Поэтому я взяла сумку и ушла домой", - рассказала Инна "Вестям".

Она несколько дней болела, а когда вернулась в школу 12 сентября, то, по ее словам, ее даже не пустили в здание. "Мне заявили, что я больше не могу преподавать в этой школе и обязана явиться в окружное отделение минпроса на слушание перед увольнением".

16 сентября Инна Фурман получила письмо из минпроса о том, что "увольнение входит в силу немедленно" (документ находится в распоряжении редакции).

"Я работаю педагогом уже десять лет и потрясена запретом на помощь ученикам, не понимающим иврит. Мне кажется, что такое могло случиться только по отношению к русскому языку. Я удивлена таким проявлением национальной нетерпимости и считаю, что ему не место в израильской школе", - говорит Инна Фурман.

НОА ЛАВИ, ВИКТОРИЯ ВИНОГРАДОВА