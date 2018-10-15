Противораковый агент обнаружен в арсенале психиатров

Препарат Пимозид, относящийся к антипсихотическим средствам класса дифенилбутилпиперидинов (используют для лечения шизофрении и параноидных состояний), оказался мощным оружием против рака. Как передает "Новости Mail.RU", он блокирует белок Ran-GTP, который играет ключевую роль в росте и распространении раковых клеток.

Причем, средство работает против разных онкологических заболеваний, включая трижды негативный рак молочной железы - наиболее агрессивную и трудно поддающуюся лечению форму заболевания. Пимозид проверили на клетках этого типа рака в лаборатории. Так, большая доза средства уничтожала до 90% злокачественных и лишь 5% здоровых клеток тканей молочной железы. То есть оно было безопасным, и, вероятно, будет провоцировать минимум побочных эффектов.

Позднее Пимозид проверили на грызунах с трижды негативным раком молочной железы. Средство уменьшало размер опухолей (в основной группе образования были на 65% меньше, чем в контрольной группе) и их количество (на 61%). Также препарат препятствовал распространению раковых клеток в теле (в основной группе было на 94% меньше метастазов).