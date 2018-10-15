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Здоровье
Всемирный день чистых рук отмечают 15 октября
15.10.2018

"Мытье рук должно стать привычкой!". Под таким девизом проходит в этом году Всемирный день чистых рук. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, простое соблюдение гигиены может почти наполовину сократить риск кишечных заболеваний.

Согласно исследованию, в Молдове в сельских детсадах почти полтора процента малышей моют руки реже трех раз в день, а чуть более 4% - три раза в день.

Лучше обстоят дела в городах. Здесь практически все дети моют руки свыше трех раз в день.

Впервые Всемирный день чистых рук отметили в 2008 году.


 
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