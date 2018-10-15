Канду: Европейская интеграция должна быть безоговорочной

Изменение Конституции с введением европейской интеграции не должно быть ограничено условиями, как требуют некоторые партии в настоящее время. С помощью этой поправки должен быть закреплен необратимый курс страны на европейскую интеграцию. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду, передает IPN.

„Мы хотим ввести в Конституцию некоторые положения, которые будут гарантировать движение Республики Молдова в направление Европейского союза, и что европейская интеграция является нашей моделью развития. Если у нас было бы такое положение в Конституции, то любой другой закон, который не соответствует этому вектору, был бы объявлен неконституционным”, - заявил Андриан Канду в ходе передачи „Replica” на телеканале Prime TV.

Глава парламента отметил, что проголосовал бы за изменение в Конституции названия государственного языка, как требует Либеральная партия, но половина фракции ДПМ считает по-другому. „Почему мы должны сейчас сталкиваться, если мы все верим в европейскую интеграцию и меньше тех, кто верит в румынский язык, даже если это научная действительность?”, задается вопросу Андриан Канду.

Председатель парламента говорит, что если поправка не будет принята на этой неделе, то не останется время, чтобы вернуться к этой теме. „Даже если мы проголосуем через неделю или две, президент отклонит ее, вернет в парламент, и мы не сможем принять ее повторно. И тогда процедуру нужно будет пройти заново – опять получить заключение Конституционного суда, и так теряется время”, - сказал Андриан Канду.

Политический аналитик Анатол Цэрану заявил, что в политике случаются такие моменты, когда нужно играть в интересах политического оппонента, но интересы страны главнее, чем межпартийная борьба. По его мнению, в любой ситуации – либо принятие изменений в Конституции, либо нет, выигрывает Демократическая партия.

Декан Факультета международных отношений, политических и административных наук МГУ Александру Солкан считает, что введение в Конституции европейской интеграции делается ради общих интересов, превосходя некоторые личные интересы. Этим создаются правовые и политические рамки европейской интеграции, не позволяющие никакой власти изменить этот вектор. По его мнению, изменение позволило бы устранить геополитические разногласия, которые постоянно происходят в избирательных кампаниях, и политические оппоненты поднимали бы в ходе предвыборных кампаний практические проблемы, с которыми сталкиваются граждане.