15 Октября 2018
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Внимание, водители! E5, E10, E85 и B7, B10 и XLT
15.10.2018

Думитру БАРБАЛАТ

 

На заправочных станциях стран ЕС, Исландии, Норвегии, Лихтеншнейна, Македонии, Сербии, Швейцарии и Турции афишированы новые этикетки для типов топлива и о составе таковых. 

Для бензинов - символ «Е» с номером в круге. 

Для дизтоплива – символ «В» и номер в квадрате. 

Е5 – эквивалент бензинам с октановым числом 95 и 98 и не более 5% этанола 

E10 - эквивалент бензинам с октановым числом 95 и 98 и 10% этанола. 

E85 – 85% этанола, бензин для транспортных средств, применяющие данный тип топлива. 

В7 – дизтопливо с содержанием 7% биодезеля. 

В10 - дизтопливо с содержанием 10% биодезеля. 

XTL в ромбе – марка для будущего синтетического дизтоплива.


 
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