Внимание, водители! E5, E10, E85 и B7, B10 и XLT

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Думитру БАРБАЛАТ
На заправочных станциях стран ЕС, Исландии, Норвегии, Лихтеншнейна, Македонии, Сербии, Швейцарии и Турции афишированы новые этикетки для типов топлива и о составе таковых.
Для бензинов - символ «Е» с номером в круге.
Для дизтоплива – символ «В» и номер в квадрате.
Е5 – эквивалент бензинам с октановым числом 95 и 98 и не более 5% этанола
E10 - эквивалент бензинам с октановым числом 95 и 98 и 10% этанола.
E85 – 85% этанола, бензин для транспортных средств, применяющие данный тип топлива.
В7 – дизтопливо с содержанием 7% биодезеля.
В10 - дизтопливо с содержанием 10% биодезеля.
XTL в ромбе – марка для будущего синтетического дизтоплива.
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