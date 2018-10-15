Авто Внимание, водители! E5, E10, E85 и B7, B10 и XLT Думитру БАРБАЛАТ На заправочных станциях стран ЕС, Исландии, Норвегии, Лихтеншнейна, Македонии, Сербии, Швейцарии и Турции афишированы новые этикетки для типов топлива и о составе таковых. Для бензинов - символ «Е» с номером в круге. Для дизтоплива – символ «В» и номер в квадрате. Е5 – эквивалент бензинам с октановым числом 95 и 98 и не более 5% этанола E10 - эквивалент бензинам с октановым числом 95 и 98 и 10% этанола. E85 – 85% этанола, бензин для транспортных средств, применяющие данный тип топлива. В7 – дизтопливо с содержанием 7% биодезеля. В10 - дизтопливо с содержанием 10% биодезеля. XTL в ромбе – марка для будущего синтетического дизтоплива.

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