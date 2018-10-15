Топ-7 привычек из прошлого, которые прочно вошли в жизнь молдаван

У граждан каждой страны на протяжении жизни появляется ряд привычек, во многом свойственных только им, в силу особенностей географического расположения государства, климата или же их прошлого.

У жителей Молдовы также есть некоторые привычки, которые способны удивить граждан других стран, далеких от молдавской культуры и менталитета. Но стоит отметить, что не все может показаться странным, например, жителям из бывших советских республик, так как все эти народы когда-то жили вместе.

Итак, давайте посмотрим, какие привычки прочно вошли в жизнь жителей Молдовы.

1. Привычка есть все с хлебом

Сложно найти в Молдове семью или человека, который ел бы все без хлеба. Обычно от мучного отказываются в период похудения или в связи с другими диетами. Но чаще все едят именно с хлебом. Ведь каждому известна поговорка — "Ешь с хлебом, а то останешься голодным!".

Причем, иногда его употребляют даже с той едой, которая сама по сути является хлебом: пельменями, макаронами, кашами и другими продуктами богатыми углеводами.

Можно понять, откуда взялась эта привычка. Исторически на жителей Молдовы обрушивались разные трудности — войны и голод, а наиболее дешевым и доступным источником калорий и углеводов был хлеб.

2. Привычка готовить на праздники, как на убой

У представителей многих народов богатый стол — символ гостеприимства и благополучия. Поэтому каждый стремится отметить праздники как можно лучше и наготовить побольше еды. Особенно все стараются на Новый год. Известно же, что "Как встретишь Новый год, так его и проведешь!".

Да и к тому же все это кажется удобным: приготовил на праздник "тазик оливье", потом неделю это все ешь и готовить пока не надо.

3. Привычка лечить себя самостоятельно

Есть немало людей в Молдове, которые считают, что в своей стране они не смогут получить такую медицинскую помощь, как в других странах. Даже во времена Советского Союза, когда обращение к врачу не стоило никаких денег и медицина была надежной, многие пренебрегали своим здоровьем.

Почему-то большинство так и тянет вылечить себя самому, будь то простуда или что серьезнее. В ход идут отвары из целебных трав и другие "лекарства".

4. Привычка давать взятки и иметь везде "кумэтра"

Эта привычка, скорее всего, появилась из понимания социального общения, — "Ну как же не порадеть родному человечку!" А потом это вылилось в искаженное понимание профессиональной деятельности и желания быстрее и надежнее получить результат.

Куда бы наши люди не шли, они постоянно боятся, что что-то пойдет не так или их куда-то не пустят. Поэтому на всякий случай "дают на лапу", а еще лучше заранее находят человека, имеющего возможность помочь за взятку или по блату. Будь то знакомый друга, троюродный брат или знаменитый на всю Молдову "кумэтру".

5. Привычка ничего не выбрасывать

Выбросишь — а где потом возьмешь? Вот то-то же! Нам, современникам эпохи потребления, трудно себе представить пустые прилавки, но такое действительно было. Большинство граждан Молдовы и людей из бывших советских республик помнят времена дефицита. Так что все вещи, даже совсем не нужные, обязательно хранят. Вдруг пригодится? А держат все это очень часто на балконе, превращая его в кладовку, или увозят на дачу.

6. Привычка делать ремонт десятилетиями

Начинаем с дальней комнаты, а когда закончим прихожую, эта самая комната уже обветшает, потому что пройдет лет 15. Все это легко объясняется. Стройматериалы очень дорогие и затевать масштабный ремонт в квартире не все могут себе позволить. Поэтому часто граждане копят понемногу денег, обновляя сначала одну комнату и потихоньку другие. И все это затягивается, а бедные хозяева квартиры никак не выходят из состояния вечного ремонта.