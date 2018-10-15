Нацсовет по статистике намерен провести очередную перепись в 2023 году

Стартовала реорганизация национальной статистической системы. Правительственная реформа не затронула институциональную независимость Национального бюро статистики (НБС), но существенно изменила структуру.

Произойдет централизация сбора и обработки статистической информации. Центральный аппарат укрупняется, районные структуры, наоборот, упраздняются. Вместо них появятся 4 подразделения без статуса юридического лица, именуемые региональными статистическими центрами. Соответственно произойдет высвобождение кадрового состава. Информационная служба финансовой отчетности вернется в структуру НБС в статусе главного управления. Всего предельная численность ведомства составит 705 единиц, из которых 242 единицы для центрального аппарата и 463 единицы для региональных центров по статистике, включая 150 интервьюеров для статистических обследований домашних хозяйств в социальной сфере, передает logos.press.md.

По словам генерального директора НБС Виталие Валкова, трудностей при сдаче статистической отчетности удастся избежать, поскольку на первых порах минимальное количество сотрудников НБС все же останутся в районах. «Возможно, это подтолкнет предпринимателей активнее пользоваться электронными способами передачи информации. Хотя в законодательстве нет положения, обязывающего прибегать только к такому виду сбора данных», - говорит Виталие Валков. Оно и понятно. Из более чем ста форм статистической отчетности «электронизированы» едва 26. Так что трудности возникнут. Причем, с обеих сторон.

Их и сейчас немало. Планируемое на сентябрь оглашение результатов переписи населения и жилого фонда 2014 года и придание им статуса официальных данных не состоялось. «Официально результаты переписи мы представим к концу года. Данные будут актуализированы по состоянию на конец 2016 года», - обещает г-н Валков. Генеральный директор объясняет сложившуюся ситуацию необходимостью корректировать результаты и правильно представить их в территориальном разрезе: «Ведь прошло много времени, не все прошло гладко, особенно в столице, и возникает много проблем с применением правильных подходов при актуализации данных. В этом НБС помогают эксперты Фонда народонаселения ООН».

Выйти на достоверные данные по популяции с учетом естественного движения населения и миграции статистике помогают пограничная служба и местная власть. Естественная убыль населения, показатели которой в Молдове или запаздывают, или не регистрируются должным образом – первая серьезная проблема, которую многие эксперты считают намеренной. Сопоставление данных из разных административных источников пестрит несовпадениями. Вторая больная проблема официальной статистики – расчеты миграции. «Применяемые методы на основе опросов не дают верных результатов, - говорит Виталие Валков. – Например, на момент проведения переписи было продекларировано около 250 тыс. человек, находящихся на заработках. В разное время фигурируют другие официальные данные, достоверность которых многие подвергают сомнению. Наша задача была найти верные способы наблюдения за миграционными процессами. И мы их нашли и применяем, чтобы адекватно представить депопуляцию, связанную с этим характерным для страны явлением».

Идея заключается в очистке данных пересечения границы (до 5 млн пересечений в год) от туристических и иных кратковременных поездок, приграничной торговли и т.д. Индикатор международный – вернулся ли человек обратно в течение последующих 12 мес. А если вернулся по другому паспорту, то включаются механизмы идентификации личности по имени и году рождения. Насколько эффективной окажется методика и оправдаются ли «слухи», что население убывает со скоростью 30 тыс. человек в год, будет возможность вскоре удостовериться. Руководитель статистического ведомства надеется на сотрудничество в этом вопросе со всеми заинтересованными сторонами.

Пока же мы живем по «лекалам» переписной кампании 1989 года. С тех пор калибровка официальных данных не производилась, а результаты всех проходивших за годы независимости переписей не брались в расчет. Большинство стран проведут свои очередные кампании в 2020 г., как это предписывают международные стандарты – перепись проводится раз в десять лет и желательно в т.н. нулевые годы. Но поскольку с последней переписью Молдова существенно опоздала, Национальный совет склоняется провести очередную переписную кампанию в 2023 г. С сельскохозяйственной переписью все еще более запущено - последняя проходила в 2011 г. А следующая, по методике, пройдет не одновременно, а на следующий год после проведения переписи населения, объяснил Виталие Валков, - т.е., в 2024 году.

Молдова не станет исключением в применении передовых технологий проведения пробной переписи (за два года до переписной кампании), привлечении современных средств сбора информации - через домашние компьютеры, смартфоны и иные приспособления, с помощью специальных планшетов переписчиков, а также традиционным методом - лично на дому через заполнение бумажных листов. Создание переписанного листа на сайте агентства госуслуг, по мнению экспертов, позволит в несколько раз увеличить вовлеченность населения в перепись. «Мы исходим из того, что 20-25% примет участие в переписи 2023 года через интернет. Пробная перепись позволит проверить, насколько наши оценки оптимистичны. Она проводится во всех странах в целях отработки методологических, организационных и технологических вопросов. Наши специалисты сейчас перенимают опыт у российских коллег, которые в октябре проводят подобную пробную перепись населения в РФ», - говорит гендиректор.