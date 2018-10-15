В день города на главной площади столицы гостей встречали с Дедом Морозом и новогодней елкой

Жители и гости столицы, которые пришли вчера на Площадь великого национального собрания отметить День города, были сильно удивлены, увидев там Деда Мороза и новогоднюю ель.

Несмотря на недоумение, дети и взрослые с удовольствием фотографировались рядом с этими не совсем привычными в это время года объектами. Большинство прохожих предположили, что установить ель и Деда Мороза на центральной площади решили, чтобы привлечь внимание гостей, передает realitatea.md.

Вчера, 14 октября, Кишинев отмечал День города. По этому случаю был запланирован ряд торжественных и развлекательных мероприятий. Празднование началось с возложения цветов памятнику Штефану чел Маре, затем в Соборе Рождества Христова прошла божественная литургия. Вечером на площади состоялся праздничный концерт с участием отечественных и приглашенных исполнителей.