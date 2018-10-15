Садоводы из Молдовы планируют экспортировать в Индию мелкое яблоко

Компания Prodcar (село Негурень, район Теленешть) планирует провести переговоры с представителями индийских трейдерских компаний, которые посетят Молдову в ближайшие дни. Как утверждает директор компании Николай Паскал, потенциальные покупатели из этой страны в ходе предварительных контактов проявили заинтересованность в приобретении яблок диаметром до 65 мм, сообщает fruit-inform.com.

По мнению руководителя предприятия, возможность экспортировать яблоко на азиатские рынки в текущем году была бы спасительным решением для многих садоводческих предприятий Молдовы. В условиях избыточного предложения яблока на основном для молдавских садоводов рынке РФ в первой половине осени, российские покупатели ужесточают требования к качеству продукции. В частности, запрашивают яблоко диаметром не менее 70 мм. Между тем, по наблюдениям специалистов отраслевых ассоциаций сельхозпроизводителей, до трети яблока урожая-2018 даже в технологически развитых садоводческих хозяйствах – диаметром не более 60-65 мм. Основная масса такой продукции в данный момент реализуется на промпереработку отечественным консервным фабрикам, как считают фермеры — по сравнительно невысокой цене.

Компания Prodcar располагает 30 га интенсивного яблоневого сада, оборудованного системой капельного орошения и антиградовой защитой, по 15 га абрикоса и черешни, 10 га сливы.