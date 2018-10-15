Жительница Унгенского района заинтересовала соседей «эстонским гостеприимством»

Социальный эксперимент с использованием забора собственного дома устроила жительница Унгенского района.

Виолетта побывала в Эстонии и увидела там интересный пример социальной практики. В небольших городках и на хуторах эстонцы бесплатно раздавали излишки урожая со своих садов и огородов, вывешивая пакеты с фруктами и овощами.

Женщина решила устроить аналогичную акцию и в своем родном селе. Она вывесила на заборе пакеты с грушами, забрать которые с собой мог любой желающий. Для привлечения внимания она повесила специальную табличку. Опыт бесплатной раздачи груш оказался удачным, и им заинтересовались соседи женщины.

- К сожалению, у нас нет такого опыта, поэтому я поместила эту надпись. Многие не верили, что это было бесплатно. Я специально отошла в сторону, чтобы никого не пугать. Я была рада, что они это взяли. Я думаю, что в следующий раз будет проще, тем более, что идея понравилась другим. Полагаю, что этот опыт изменит наше общество, - писала Виолетта на Facebook.