В Приднестровье может быть создана собственная криптовалюта. Такая идея прозвучала в ходе проходящего в Тирасполе VI Международного инвестиционного экономического форума.

Как сообщает «ИНФОТАГ» со ссылкой на СМИ региона, директор приднестровской компании «Технопарк» Вячеслав Черникевич напомнил на тематической панели «Цифровая экономика: блокчейн-технологии», что руководство Приднестровья задумалось о привлечении инвестиций в эту сферу еще в 2017 г. и в начале 2018 г. уже был принят и заработал закон «О развитии информационных блокчейн-технологий», что вызвало большой интерес и зарубежных, и местных инвесторов.

«Сейчас у нас работают семь ферм в Рыбнице, Бендерах и Тирасполе. Среди инвесторов - семь иностранных инвесторов-резидентов свободной экономической зоны и двое местных. Создано 32 рабочих места. Мы потребляем 3,7 МВт/ час. Это не очень много, но когда видишь, сколько средств и сил затрачиваешь на их освоение, то это серьезная цифра для шести месяцев. Первый «цент» по этой программе мы получили в бюджет уже в мае», - сообщил он.

По его словам, предложения от инвесторов продолжают поступать, на одну из майнинговых площадок уже завозится оборудование.

Специалист считает, что реализация проектов в области блокчейн-технологий – быстрый способ извлечь дополнительные доходы в бюджет, поэтому «в планах государственной компании - увеличить к началу 2019 г. мощность потребления специальным оборудованием до 20-25 МВТ/час».

Участники заседания отметили среди преимуществ Приднестровья в области цифровых технологий - недорогую электроэнергию, освобождение резидентов свободных экономических зон в области блокчейн-технологий от налога на доходы, а также от уплаты таможенных платежей при ввозе оборудования.

Продолжая тему возможности введения в Приднестровье своей криптовалюты, специалисты отметили, что «предварительно важно проанализировать не только перспективы, но и риски системы».