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Петик выступил в суде: Я никого не насиловал, это политическое дело
15.10.2018

Сегодня проходит судебное слушание по делу председателя территориальной организации ППДП в Унгенах Георге Петика, обвиняемого в изнасиловании.

Как сообщили очевидцы, в зал заседаний пустили только десятерых человек. Сторонникам Георге Петика, пришедшим к зданию суда, не позволили присутствовать на слушаниях, пишет unimedia.info.

"Я никого не насиловал. Это политическое дело. Мой единственный шанс выйти на свободу - привлечь внимание общества. В противном случае я стану "Брагуцей-2", уверяю вас. Я никого не насиловал. Я неоднократно заявлял, что меня арестуют, это был лишь вопрос времени. Сегодня я узнал, что есть еще три эпизода. Они прикрепили их к делу, чтобы красивее смотрелось", - заявил в зале суда Георге Петик.

Напомним, что активиста Партии „Платформа Достоинства и правда” задержали 12 октября в Унгенах по подозрению в изнасиловании. 

Георге Петик не признает своей вины и считает дело против него сфабрикованным.


 
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