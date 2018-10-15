Цырдя: Итогами парламентских выборов для ДПМ станут забвение и позор

Итогами парламентских выборов для Демократической партии (ДПМ) станут "забвение и позор", - считает политолог, депутат парламента от Партии социалистов Богдан Цырдя.

Как передает "ИНФОТАГ", Цырдя написал в социальных сетях, комментируя инициативу ДПМ о включении в Конституцию положения о европейской интеграции Молдовы, что "спикер Андриан Канду (вице-председатель ДПМ - "И.") совсем не понимает текущей политической ситуации: заявив, что все страны ЕС проводили референдумы по вступлению в Евросоюз, он таким образом "треснул" самого себя".

"Ведь если все европейские страны проводили референдумы, почему не сделать то же самое в Молдове (решить вопрос об изменении Конституции РМ посредством плебисцита - "И.")? К тому же, не все страны проводили референдум по вступлению в ЕС. К примеру, Кипр не проводил референдум. Парламент взял, проголосовал, и дело с концом. То же самое произошло в Румынии, где про референдум "забыли"", - сказал политолог.

Он посоветовал спикеру и ДПМ "соблюдать Конституцию и волю народа".

"Народ избрал президентом Игоря Додона, поддержал его программу по сближению с Евразийским экономическим союзом, а не с ЕС. Поэтому с уверенностью можно сказать: на выборах 2019 г. ДПМ получит ровно то, что заслужила: забвение и позор", - заключил политолог.