Евросоюз намерен прекратить любое финансирование Молдовы, - Кульминский

Руководство Евросоюза готовится прекратить любое финансирование Молдовы.

Исполнительный директор IPIS Владислав Кульминский заявил, сославшись на источники в Европейской комиссии и Европарламенте, что будут приостановлены даже те проекты, которые были одобрены ранее. По его словам, это реакция на авторитарное поведение молдавского правительства, которая появилась не за одну ночь.

- Надежные источники из Европарламента и Европейской комиссии подтвердили, что «терпение ЕС иссякло» из-за авторитарного поведения действующего в Молдове правительства. Антипатия появилась не за одну ночь, а скапливалась в течение двух лет, - написал Кульминский на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, в результате и другие ключевые международные доноры примут к сведению приостановку отношений с действующим правительством. Поэтому поднятая им шумиха с европейским вектором в Конституции – просто никому не нужная суета.

- Вся суета с введением европейской интеграции в Конституцию - это лишь дымовая завеса, разработанная для того, чтобы скрыть простую истину, что наше «про-европейское» правительство получило «красную карточку», квалификацию «правительства нон-грата» в Европейском Союзе, - заключил эксперт.