JurnalTV заработал на рекламе и испортил асфальт на проспекте Штефана чел Маре

Сотрудники телеканала JurnalTV совместно с экономическим агентом готовили блюда во время праздника Дня города на проспекте Штефана чел Маре вблизи примэрии.

Еду готовили в одном большом казане и нескольких маленьких на костре, который разожгли непосредственно на асфальте, заранее не подготовив площадку для разведения огня. В результате таких действий, асфальт не выдержал высоких температур и прогнулся, образовав яму на дорожном полотне.

Фотографию последствий проведения мероприятий в социальных сетях опубликовал Олег Суслов.

- "Poftă mare, Chișinău!" от Jurnal TV прошло напротив примэрии мун. Кишинэу, вопрос - будет ли составлен протокол за порчу дорожного покрытия, от воздействия открытого огня асфальт сгорел и крошится, образовалась яма, - написал Олег в Facebook.

Стоимость проекта по ремонту трех улиц: Константин Негруцци, Василе Александри и Штефан чел Маре составила 22 миллиона евро (440 миллионов леев), взятых в кредит у ЕБРР. Ремонт проспекта длился два года.

Отремонтированная летом 2018 года дорога в Рышканском районе начала разваливаться спустя 3 месяца от прикосновения руки человека. Также вы можете посмотреть фотоотчет с празднования Дня города Кишинев.