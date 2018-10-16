Искусственную елку пожелали увидеть на центральной площади жители Кишинева

Большинство жителей столицы считают, что центр города в зимние праздники должна украсить искусственная елка.

В опросе по поводу новогодней елки, проведенном примэрией в социальной сети Facebook, приняли участие 3600 человек. Ответить на вопрос, какая елка, натуральная или искусственная, должна украсить центральную площадь столицы, можно было течение месяца.

Большинство респондентов сошлись в том, что «нужно заботиться об окружающей среде» и «искусственная елка красивее». Такого мнения придерживаются 87% жителей столицы, принявших участие в интерент-голосовании.

«Надо заботиться об окружающей среде, о деревьях. Возможно, детям больше нравится натуральная елка, но искусственная красивее», «Во-первых, так мы поддержим природу, во-вторых, сможем нарядить ее так, чтобы всем понравилось», «Каждый год к зимним праздникам рубят очень много деревьев. Но ведь эти деревья можно сохранить и деньги сэкономить», - написали в своих комментариях к опросу кишиневцы.

- Мы учтем результат опроса. Это один из инструментов укрепления доверия и диалога с кишиневцами, - заявил врио примара столицы Руслан Кодряну.

В этом году примэрия решила выделить на организацию зимних праздников почти 300 тысяч леев.